Если ваши друзья постят снимки из спортзала, у них – проблемы!

Давайте будем честны хотя бы перед собой: у каждого из нас есть как минимум один друг, который всегда вывешивает в Facebook или Instagram фотографии из спортзала, пишет Lifter.

Или вы – тоже один из них? «Только что пробежал 5 км. Да!», – постит он, очевидно, рассчитывая на то, что вас рано утром взбодрит или мотивирует эта информация. Вот только вас она на самом деле раздражает. А от друга, который этим злоупотребляет, вы втихаря отписываетесь...

Но ученые говорят, что вам лучше не раздражаться по этому поводу. Лучше – сочувствовать.

Ученые из университета Brunel в Лондоне провели исследование относительно того, что заставляет людей выкладывать в соцсети фотографии из фитнес-центров. И выводы, к которым они пришли, весьма неутешительные. Повышенная потребность во внимании и уважении - первый признак проблем с самооценкой.

Выяснилось, что люди, которые постоянно документируют свою жизнь в соцсетях, в том числе рутинную ее часть, - нарциссы.

Их цель – в том, чтобы похвастаться, показать другим, что они инвестируют много времени в свою внешность. Очевидно также и то, что такие посты собирают больше лайков, чем обычно.

«Нарциссы чаще делают посты о своих достижениях, чем люди со стабильной психикой. У них повышенная потребность во внимании, в том числе со стороны своего сообщества в соцсетях», – делают вывод исследователи. На самом деле таких людей тихо презирают!

Еще об одном выводе этого исследования рассказывает его руководитель Тара Маршал: «Наши результаты показывают, что хвастливые посты в соцсетях действительно собирают больше лайков и комментариев, чем остальные. Но это хвастовство со стороны нарциссов не окупается: им может казаться, что друзья их поддерживают, но это не так.

Они ставят им лайки из вежливости, но в душе таких «друзей» они презирают и считают недоумками-эгоистами». Так что если вы просто перестанете это делать, ваши друзья будут вам за это благодарны. Мы серьезно!