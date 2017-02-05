Мамина копия: 54-летняя Свиридова показала повзрослевшего сына

Алена Свиридова родила второго сына, когда ей был 41 год. В недавнем интервью она призналась, что ей было не страшно рожать в таком возрасте. "Я подумала, что я все равно справлюсь. Справились же с первым, когда у нас толком и не было ничего. А сейчас это уже пара пустяков", – рассказывала Алена.

На днях сыну певицы Григорию исполнилось 13 лет. Популярная исполнительница поделилась с многочисленными подписчиками фотографиями повзрослевшего сына. "Теперь он официальный тинэйджер:) ура! Люблю тебя, мой сын!!!" – написала Свиридова.

Младший сын Алены, по мнению подписчиков артистки, настоящий красавец. "Какой суперский сыночек с супер мамой!", "Красотка мама и сынок", "Красавец!!!", "Какое трогательное фото , мама и сын ", "ого... Гришаня выше тебя???", "Растет как на дрожжах твой красавец!", "Симпатишный то какой", – высказали свое мнение поклонники Свиридовой.

Напомним, Григорий появился на свет после того, как в 2002 году Алена Свиридова стала ведущей реалити-шоу "Гарем", которое снималось в Кении. И там она познакомилась с украинским манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, мужчиной на 20 лет моложе ее. Между ними завязались отношения. После окончания съемок Дмитрий переехал к Алене. Вместе они пробыли четыре года. Певица даже решилась вновь стать матерью в 41 год. Но измены Дмитрия и недопонимание привели к разрыву отношений.