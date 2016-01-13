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Фото: 58-летняя Елена Кондулайнен помолодела лет на двадцать благодаря блестящему хирургу

Limon.ee
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Актриса Елена Кондулайнен очень изменилась. Вероятно, не обошлось без пластической операции, причем очень удачной. Надо отметить, что так хорошо 58-летняя секс-символ советского кинематографа не выглядела даже в молодости, передает Argumenti.

 Елена Кондулайнен пригласила к себе в гости программу "Пока все дома". Были на съемке и ее сыновья Александр и Михаил. Рядом с ними актриса выглядела ровесницей. Не секрет, что в прошлом ей приходилось не раз обращаться к пластическому хирургу. Но на этот раз операция была сделана блестяще. Лицо секс-символа советского кино помолодело лет на двадцать.

В разговоре с Тимуром Кизяковым 58-летняя актриса сказала, что очень счастлива. И все потому, что в прошлом научилась не держать обиду на людей. И получила этот совет от врачей...

"Я была смертельно больна, лежала в больнице, врачи запретили мне обижаться. Ведь это смертельный грех. Мне было так плохо, что я каждый день билась головой об стену. Однажды решила и позвонила подруге, спросила: "Назови хоть одну причину, по которой я должна остаться". Я стала цепляться за что-то плохое у кого-то. Искать людей, которые живут хуже, чем я, сравнивать их с собой. Оказалось, что я должна была благодарить бога – мне столько дано, надо только говорить "спасибо", – рассказала Кондулайнен. Актриса не уточнила, какой ей ставили диагноз, но отметила, что было это до рождения сыновей.

Кадр из передачи Первого канала

Кадр из передачи Первого канала

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