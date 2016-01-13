Фото: 58-летняя Елена Кондулайнен помолодела лет на двадцать благодаря блестящему хирургу

Елена Кондулайнен пригласила к себе в гости программу "Пока все дома". Были на съемке и ее сыновья Александр и Михаил. Рядом с ними актриса выглядела ровесницей. Не секрет, что в прошлом ей приходилось не раз обращаться к пластическому хирургу. Но на этот раз операция была сделана блестяще. Лицо секс-символа советского кино помолодело лет на двадцать.

В разговоре с Тимуром Кизяковым 58-летняя актриса сказала, что очень счастлива. И все потому, что в прошлом научилась не держать обиду на людей. И получила этот совет от врачей...

"Я была смертельно больна, лежала в больнице, врачи запретили мне обижаться. Ведь это смертельный грех. Мне было так плохо, что я каждый день билась головой об стену. Однажды решила и позвонила подруге, спросила: "Назови хоть одну причину, по которой я должна остаться". Я стала цепляться за что-то плохое у кого-то. Искать людей, которые живут хуже, чем я, сравнивать их с собой. Оказалось, что я должна была благодарить бога – мне столько дано, надо только говорить "спасибо", – рассказала Кондулайнен. Актриса не уточнила, какой ей ставили диагноз, но отметила, что было это до рождения сыновей.

Кадр из передачи Первого канала