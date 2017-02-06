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Не пропустите! Мы начинаем розыгрыш билетов на яркое шоу барабанщиков VASILIEV GROOVE

Limon.ee
Limon.ee
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22 февраля, в Nordea Kontserdimaja состоится концерт-Шоу барабанщиков VASILIEV GROOVE. В программы выступят 15 виртуозных барабанщиков, которые играют на 150 ударных инструментах. Спецэффекты, видео-инсталляция, трюки и паркур от группы трикеров тоже входят в программу.

Шоу барабанщиков VASILIEV GROOVE – высоко-классные музыканты, выпускники Московской Военной Консерватории и других ведущих музыкальных ВУЗов России. Под руководством Романа Васильева они создали  абсолютно новый формат музыкального шоу, где объединены барабанные традиции России и других стран, где перемешаны профессионализм и легкость игры, оригинальная хореография и репризы со зрителем, где есть свой почерк и стиль, а главное – есть драйв! 

История Шоу начинается в августе 2006 года, когда Роман Васильев, курсант 1 курса Московской Военной Консерватории, объединил вокруг себя пятерых ребят и началась работа: писали музыку, постоянно репетировали, изучали, искали что-то новое. В октябре формируется основной состав из 7 барабанщиков. В это время первые попытки сольных выступлений и постановок.

В 2010 году группа уже в составе 10 человек активно участвует в медийных проектах: Globalclubbing Future, благотворительный концерт Дмитрия Маликова, MTV «EMA для друзей», благотворительная акция с Глорией Гейнор и др.

В 2012 году коллектив участвует в фестивале-конкурсе барабанщиков и мажореток в г.Краснокамске и получает гран-при фестиваля и звание «Лучшее барабанное шоу России».

А дальше – концерты, новые программы, участие в популярных телевизионных проектах и шоу-программах: ТНТ «Танцы», «Один в один», «Главная сцена», «Звуковая дорожка», «Европа плюс live», открытие Пара Олимпиады в Сочи и тд.  В 2016 году Vasiliev Groove официально открыл собственную Школу барабанщиков!

Vasiliev Groove долго и тщательно вырабатывали свой собственный стиль игры и всегда уделяли особое внимание тому, чтобы каждое их появление на сцене было по-настоящему зрелищным.

В Таллинне коллектив Vasiliev Groove представит новый формат, объединяющий шоу-представление и театральный спектакль. Действие состоит из авторских композиций «Vasiliev Groove» и мелодий, хорошо известных публике. Каждый эпизод – самостоятельный театрализованный номер, но все они объединены общей сюжетной линией. В программу также включены номера с другими музыкальными инструментами (аккордеон, саксофон, флейта, маримба и др.) и оригинальный видеоряд, а также хореографические элементы, трюки и паркур от группы трикеров –участников знаменитого рок-мюзикла TODD.

Пропускать такое шоу никак нельзя!

ВНИМАНИЕ! Limon.ee начинает розыгрыш билетов на на яркое шоу барабанщиков VASILIEV GROOVE!

Для участия в розыгрыше вам необходимо отправить сообщение на адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма обязательно укажите ключевое слово БАРАБАН. В тексте письма напишите ваше имя, фамилию и номер телефона. 

Письма без ключевого слова, имени, фамилии или номера телефона в розыгрыше не участвуют!

Розыгрыш состоится в следующий понедельник, 13 февраля. С победителями мы обязательно свяжемся. Желаем удачи!

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