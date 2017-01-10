Вот что случится с разными знаками Зодиака в феврале!

На протяжении тысяч лет люди наблюдали за постоянным движением Солнца, Луны и видимых звезд и планет. Положение небесных светил на небе помогало им путешествовать по всему миру и определять время дня, месяц и сезон года, передает Lifter. Со временем из древней астрономии развилось то, что мы сегодня знаем как современную астрологию и науку о знаках Зодиака.

Люди разработали целые системы, объясняющие влияние созвездий и движения Солнца и Луны на то, как мы живем здесь, на Земле. Астрология была способом понять себя и научиться взаимодействовать с другими людьми. Из этого следует, что каждый знак Зодиака связан с определенными типами личности, чертами характера, эмоциями, поведением и другими характеристиками. В дальнейшем люди обнаружили, что благодаря астрологии они могут предсказывать будущее.

Умение «читать небо» и предвидеть изменения – это основа для ежемесячных и ежегодных зодиакальных прогнозов. Этот гороскоп основан на древнем знании.

Итак, осталось найти свой знак и посмотреть, что вас ждет в феврале!

Водолей. В феврале вы будете на седьмом небе от счастья! Вас ждет веселье, а еще - сюрпризы в личной и социальной жизни. Вы даже можете получить неожиданный подарок, а завершив очередной проект - станете звездой в своем рабочем коллективе. Только не откладывайте на потом проблемы, которые надо решить прямо сейчас.

Рыбы. Этот месяц – время для новых стартов. Вы будете сфокусированы на работе или учебе и творчестве. Если у вас не складывается личная жизнь – не беспокойтесь! Стены, которые вы выстроили вокруг своего сердца, скоро будут разрушены.

Овен. Месяц любви и романтики принесет много приятных моментов, если вы не будете слишком серьезными. В работе вас невозможно будет остановить, и это очень кстати, потому что появятся те, кто в этом заинтересован. Не позвольте им это сделать!

Телец. Начало февраля – непростое. Вам все время будет казаться, что вы все портите. К середине месяца ситуация наладится, а к его концу вы найдете то, что искали, особенно если искали любовь!

Близнецы. Первая половина месяца обещает быть беспокойной. Вы будете излучать такой шарм, перед которым никто не сможет устоять. Вас завалят приглашениями на всевозможные мероприятия. А вот последняя треть февраля станет битвой. Не пытайтесь обязательно победить, просто не сдавайтесь, и вы это преодолеете.

Рак. От напряжения и задетых чувств вы захотите спрятаться в своей раковине на первые две недели февраля. Будьте осторожны с финансовыми вопросами, которые приводят к разладу в отношениях. В конце месяца может появиться карьерная возможность, о которой вы давно мечтали.

Лев. Это ваш месяц - Львы! Вы прекрасно выглядите, великолепно себя чувствуете, и вам сопутствуют удача и любовь. Только один совет: будьте осторожными в общении в середине февраля.

Дева. Отличный месяц для любви и романтики. Вы научитесь яснее выражать свои потребности и желания. Друзья захотят опереться на ваше плечо и сами будут готовы помочь вам, если понадобится. Даже ссоры приведут к пониманию!

Весы. Любовные отношения в феврале будут похожи на американские горки со взлетами и падениями. Остается только крепко держаться, чтобы не упасть. Это подходящий месяц для начала нового проекта с коллегами. При этом уделите особое внимание здоровью - простуда может настигнуть вас в самое неподходящее время.

Скорпион. В феврале вас поглотит рутина. Вам будет казаться, что вы все время работаете. Даже отношения будут казаться работой. Однако к концу месяца вы увидите результаты своих трудов, и это принесет удовлетворение. Измените свою жизнь к лучшему в этом месяце!

Стрелец. Вам будет трудно выбирать между разумом и сердцем. Но что бы вы ни выбрали, это будет прекрасное время для любви и романтики! Вы будете полны творческой и физической энергии, только будьте осторожны на занятиях спортом.

Козерог. Остерегайтесь ссор из-за денег, потому что они собьют вас с толку и выведут из себя. Не впутывайте финансы в важные отношения. Если говорить о деньгах, то, кажется, в этом месяце вы немного заработаете – это может быть премия, наследство или крупная продажа.