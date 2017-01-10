Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Вот что случится с разными знаками Зодиака в феврале!

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Конечно, жизнь непредсказуема, у нее может быть миллион разных направлений, но звезды подскажут, куда лучше двигаться представителям каждого знака Зодиака в определенный период. Февраль только начался, и если вам интересно, что вас ждет в этом месяце, то читайте точный прогноз!

На протяжении тысяч лет люди наблюдали за постоянным движением Солнца, Луны и видимых звезд и планет. Положение небесных светил на небе помогало им путешествовать по всему миру и определять время дня, месяц и сезон года, передает Lifter. Со временем из древней астрономии развилось то, что мы сегодня знаем как современную астрологию и науку о знаках Зодиака.

Люди разработали целые системы, объясняющие влияние созвездий и движения Солнца и Луны на то, как мы живем здесь, на Земле. Астрология была способом понять себя и научиться взаимодействовать с другими людьми. Из этого следует, что каждый знак Зодиака связан с определенными типами личности, чертами характера, эмоциями, поведением и другими характеристиками. В дальнейшем люди обнаружили, что благодаря астрологии они могут предсказывать будущее.

Умение «читать небо» и предвидеть изменения – это основа для ежемесячных и ежегодных зодиакальных прогнозов. Этот гороскоп основан на древнем знании. 

Итак, осталось найти свой знак и посмотреть, что вас ждет в феврале!

Водолей. В феврале вы будете на седьмом небе от счастья! Вас ждет веселье, а еще - сюрпризы в личной и социальной жизни. Вы даже можете получить неожиданный подарок, а завершив очередной проект - станете звездой в своем рабочем коллективе. Только не откладывайте на потом проблемы, которые надо решить прямо сейчас.

Рыбы. Этот месяц – время для новых стартов. Вы будете сфокусированы на работе или учебе и творчестве. Если у вас не складывается личная жизнь – не беспокойтесь! Стены, которые вы выстроили вокруг своего сердца, скоро будут разрушены.

Овен. Месяц любви и романтики принесет много приятных моментов, если вы не будете слишком серьезными. В работе вас невозможно будет остановить, и это очень кстати, потому что появятся те, кто в этом заинтересован. Не позвольте им это сделать!

Телец. Начало февраля – непростое. Вам все время будет казаться, что вы все портите. К середине месяца ситуация наладится, а к его концу вы найдете то, что искали, особенно если искали любовь!

Близнецы. Первая половина месяца обещает быть беспокойной. Вы будете излучать такой шарм, перед которым никто не сможет устоять. Вас завалят приглашениями на всевозможные мероприятия. А вот последняя треть февраля станет битвой. Не пытайтесь обязательно победить, просто не сдавайтесь, и вы это преодолеете.

Рак. От напряжения и задетых чувств вы захотите спрятаться в своей раковине на первые две недели февраля. Будьте осторожны с финансовыми вопросами, которые приводят к разладу в отношениях. В конце месяца может появиться карьерная возможность, о которой вы давно мечтали.

Лев. Это ваш месяц - Львы! Вы прекрасно выглядите, великолепно себя чувствуете, и вам сопутствуют удача и любовь. Только один совет: будьте осторожными в общении в середине февраля.

Дева. Отличный месяц для любви и романтики. Вы научитесь яснее выражать свои потребности и желания. Друзья захотят опереться на ваше плечо и сами будут готовы помочь вам, если понадобится. Даже ссоры приведут к пониманию!

Весы. Любовные отношения в феврале будут похожи на американские горки со взлетами и падениями. Остается только крепко держаться, чтобы не упасть. Это подходящий месяц для начала нового проекта с коллегами. При этом уделите особое внимание здоровью - простуда может настигнуть вас в самое неподходящее время.

Скорпион. В феврале вас поглотит рутина. Вам будет казаться, что вы все время работаете. Даже отношения будут казаться работой. Однако к концу месяца вы увидите результаты своих трудов, и это принесет удовлетворение. Измените свою жизнь к лучшему в этом месяце!

Стрелец. Вам будет трудно выбирать между разумом и сердцем. Но что бы вы ни выбрали, это будет прекрасное время для любви и романтики! Вы будете полны творческой и физической энергии, только будьте осторожны на занятиях спортом.

Козерог. Остерегайтесь ссор из-за денег, потому что они собьют вас с толку и выведут из себя. Не впутывайте финансы в важные отношения. Если говорить о деньгах, то, кажется, в этом месяце вы немного заработаете – это может быть премия, наследство или крупная продажа.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАзнак зодиакапредупреждениефевраль
смотри!
смотри!
эксклюзив на limon.ee!
смотри!
смотри!
смотри!
Горячая тема!
Эксклюзив!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
11:30
Вот что случится с разными знаками Зодиака в феврале!
11:08
Дочь Юлии Высоцкой снова впала в кому
10:47
Видео: Мэрайя Кэри сожгла свадебное платье за 250 тысяч долларов от бывшего жениха
10:37
Игоря Крутого прооперировали в США
10:16
В семье Бритни Спирс случилось страшное несчастье: девочка в критическом состоянии!
09:54
Горячие кадры: 48-летняя звезда реалити-шоу решила отдохнуть топлес и показала свою грудь всему миру
09:42
Эстонские звезды борются за путевку на «Евровидение»: вы пожалеете, что пропустили это восхитительное шоу!
09:16
Начните свой день с астрологии: читайте гороскоп на 6 февраля!
17:08
Не говорите, что мы вас не предупреждали! Самые неверные мужья по знаку Зодиака
16:39
Вот это да! 43-летняя Кейт Мосс снялась полностью обнаженной
16:12
Подловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в социальных сетях (5)
15:41
Зодиакальный рейтинг богачей по версии Forbes. А на каком месте вы?
15:19
Снова вместе? Бузова озадачила поклонников, сделав селфи у дома Тарасова
14:54
Масляков попросил помощи у Эрнста
14:13
Вот какой знак Зодиака считается самым надежным партнером... Кто же он?
13:46
Мелания Трамп оказалась в центре громкого скандала из-за новой фотосессии
13:18
Додумалась же: нелепый вид 46-летней Мэрайи Кэри высмеяли в социальных сетях
12:44
Галкин ушел в армию (1)
12:15
Пять причин, почему вы не соответствуете своему знаку Зодиака
11:48
Тоже оставляете телефон на зарядке на ночь? Вот почему не стоит этого делать!
Все новости
KrasotkaЦеликом
Ученые выяснили, что мешает женщинам получать удовольствие от секса

Ученые выяснили, что мешает женщинам получать удовольствие от секса

19-летняя читательница: удовольствие есть, а оргазма нет

19-летняя читательница: удовольствие есть, а оргазма нет

Оригинально: оладушки с зефиром

Оригинально: оладушки с зефиром

5. фев
Восемь правил ухода за орхидеей. Соблюдайте их - и она будет цвести всегда!
5. фев
Родители хотят запретить детский симулятор пластической хирургии
4. фев
О каких проблемах в сексе стыдно признаться даже подруге?
4. фев
Восемь признаков того, что человек вас не разлюбит
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Горячие кадры: 48-летняя звезда реалити-шоу решила отдохнуть топлес и показала свою грудь всему миру
В семье Бритни Спирс случилось страшное несчастье: девочка в критическом состоянии!
Подловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в социальных сетях(5)
Дочь Юлии Высоцкой снова впала в кому
Игоря Крутого прооперировали в США
Топ комментариев
Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!(59)
Директор школы в ответ на мнение ученицы: «Лузеры – не наш уровень!»(38)
Достойный ответ таллиннской гимназистки злым комментаторам: я не сижу на шее у родителей, сама накопила на машину и живу отдельно! (17)
Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски(10)
Юмера отдыхает: девушка смутила прохожих в Ласнамяэ своим странным поведением!(2)
CмотриЦеликом
Горячие кадры: 48-летняя звезда реалити-шоу решила отдохнуть топлес и показала свою грудь всему миру

Горячие кадры: 48-летняя звезда реалити-шоу решила отдохнуть топлес и показала свою грудь всему миру

Ей скрывать нечего: откровенный образ Элины Борн взбудоражил поклонников

Ей скрывать нечего: откровенный образ Элины Борн взбудоражил поклонников

Видео: Лукашенко рассказал журналистам, какие трусы он носит

Видео: Лукашенко рассказал журналистам, какие трусы он носит

4. фев
Фото: смотри, кто сразится за право представить Эстонию на «Евровидении-2017»!
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартистбузовавидеогороскопгрудьдочьевровидениежизньзвездыздоровьезнак зодиакаинтимольгаольга бузовапевецпевицароссиясекссмертьсмотрисшаталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees