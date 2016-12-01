Начните свой день с астрологии: читайте гороскоп на 6 февраля!

Верность традициям и сдержанность пригодятся на деловых переговорах; не стоит недооценивать важность соблюдения формальностей и существующих правил, передает Dvorec.

Этот день хорош для общения с друзьями и членами семьи, обсуждения общих планов на будущее, а также приобретения вещей, предназначенных для совместного использования. Романтически настроенные натуры останутся довольны свиданием, а практичные супружеские пары порадуются своевременному решению бытовых проблем.

Овен

Не стоит ожидать от себя безграничного трудового энтузиазма и профессионального рвения. Сегодня вы меньше всего склонны проявлять активность в делах, зато массу удовольствия можете получить от самых неожиданных развлечений. Несмотря на то, что финансовая ситуация складывается весьма благоприятная, следует воздержаться от крупных покупок; побаловать же себя и близких маленькими подарками вполне можно.

Овны чрезвычайно романтичны и влюбчивы, так что день не обойдется без новых увлечений и многообещающих знакомств. Снисходительно принимая знаки внимания, вы мало задумываетесь о том, что можете разбить кому-то сердце; сегодня вам все сходит с рук.

Телец

Несмотря на снижения интереса к профессиональным обязанностям, Тельцы отлично проведут любые деловые переговоры и непременно добьются своего. Можно обсуждать вопросы смены места работы и повышения заработной платы, отправляться на встречи с влиятельными людьми, представителями проверяющих инстанций и государственных организаций. Финансовая картина очень хороша, высока вероятность денежных поступлений.

В семье вы будете чувствовать себя спокойно и комфортно, можно не бояться ни возвращения старых проблем, ни появления новых. Отношения с любимым человеком предсказуемы, сейчас в ваших силах внести в них некоторые перемены.

Близнецы

Очень приятным и богатым на сюрпризы будет этот день для влюбленных. Да и у тех, кто пока находится в поисках своей «половинки», наверняка найдется повод для радости – романтически настроенные Близнецы совершенно неотразимы, и их незаурядное обаяние никого не оставит равнодушным. При этом от экспериментов с имиджем лучше отказаться: в привычном облике вы будете чувствовать себя куда более комфортно.

Состояние профессиональных дел не назовешь блестящим, возникает необходимость пересмотра ранее взятых на себя обязательств и заключенных сделок. Помните, что ваш жизненный потенциал несколько снижен, и избегайте чрезмерных физических нагрузок – они могут вызвать проблемы со здоровьем.

Рак

День будет нелегким, но по-своему интересным. Окружающие ждут от вас многого, но прежде, чем начать действовать, вам следует определиться с собственными приоритетами и желаниями. Сотрудничество равноправных партнеров обещает быть успешным и плодотворным, но вы вряд ли сможете чего-то добиться, если будете поддаваться всем внешним влияниям и игнорировать собственные интересы.

Звезды обещают Ракам улучшение финансового положения, удачные покупки и прекрасный отдых в кругу семьи. Романтические признания тоже не исключены, но ваше отношение к ним будет весьма скептическим. Следует быть внимательнее к своему здоровью – есть вероятность недомоганий.

Лев

День напряженный, сложный, требующий активной работы. Ваша целеустремленность позволит добиться успеха, а если к ней добавить немного терпения, то результат превзойдет все ожидания. Отношения с коллегами и деловыми партнерами складываются неплохо, однако недоброжелатели напомнят о себе; сражение с ними может оказаться утомительным, но победа наверняка останется за вами.

Решение бытовых проблем может отнять немало времени, некоторые представители знака задумаются о ремонте, другие примут решение о необходимости грандиозных перемен в своем жилище. Близкие люди одобрительно отнесутся к новым идеям, поводов для ссор не возникнет.

Дева

День подходит для общения, проведения переговоров, обсуждения актуальных проблем. А вот активные действия лучше отложить – велика вероятность, что последствия их будут совсем не такими, как вы ожидаете. Сейчас не самый благоприятный момент для проявления лидерских качеств и, тем более, навязывания кому-то своей воли; тактичность и корректность нужны в отношениях как с подчиненными, так и с близкими людьми.

Воздержитесь от посещения многолюдных мероприятий, активная светская жизнь вряд ли подарит вам приятные эмоции. А вот время, проведенное в кругу близких и друзей, позитивно скажется на настроении и позволит вам блеснуть талантами, которые ранее были скрыты от окружающих.

Весы

День, когда могут сбыться самые невероятные желания и мечты романтически настроенных Весов. Ваша интуиция остра необыкновенно, и, следуя ее подсказкам, можно многого добиться. Сомнительной представляется лишь реализация некоторых профессиональных планов, но наиболее важные цели все же будут достигнуты, как бы ни складывались обстоятельства.

Действуя решительно и смело, вы наверняка одержите верх над недоброжелателями. Творческий потенциал огромен, появляются отличные идеи, воплощение которых в жизнь позволит вам расширить свой круг общения, познакомиться с весьма интересными и привлекательными особами. Юных представителей знака ждут подарки от старших родственников.

Скорпион

Спокойный день, позволяющий забыть о заботах и тревогах, восстановить физические и душевные силы и настроиться на оптимистический лад. Не забывайте считаться с интересами окружающих, откажитесь от язвительных высказываний в адрес родственников и любимого человека – этого будет достаточно для того, чтобы избежать проблем в личных отношениях, достичь гармонии в семье. Можно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, заниматься благотворительностью или общественно-полезной работой.

Звезды рекомендуют вам больше времени проводить на свежем воздухе, не забывать о занятиях спортом и активном отдыхе. Недомогания и болезни обойдут вас стороной, если вы не станете испытывать свой организм на прочность и подвергать его перегрузкам.

Стрелец

Стрельцы не склонны прилагать больших усилий для достижения желаемого, да и особой необходимости в этом нет – сегодня представители этого знака добьются успеха благодаря удачному стечению обстоятельств, а не собственному упорному труду. Звезды рекомендуют обратить особое внимание на семейные отношения: в них могут возникнуть проблемы, если вы будете вести себя легкомысленно и безответственно.

Романтическая сфера находится под умеренным влиянием благоприятных тенденций, что позволяет рассчитывать на укрепление существующих привязанностей и позитивные перемены в отношениях. Если вы стремитесь к новым знакомствам, будьте готовы проявить инициативу.

Козерог

Сдержанность, трудолюбие и целеустремленность Козерогов будут вознаграждены. Этот день обещает представителям знака успехи в профессиональной деятельности, победу над неприятелями и обстоятельствами, реализацию планов и улучшение финансового положения. Постарайтесь больше времени провести с членами семьи: родственники нуждаются в вашем внимании и наверняка будут благодарны за оказанную помощь.

От посещения многолюдных увеселительных заведений, а также любых развлечений, которые могут нанести ущерб здоровью, лучше отказаться. Зато активный отдых пойдет вам на пользу, а прогулки в обществе любимого человека будут необыкновенно приятными и романтичными.

Водолей

Жизненный потенциал Водолеев невысок, а это значит, что стоит поберечь себя от перегрузок и обратить внимание на собственное самочувствие. Звезды рекомендуют воздержаться от далеких поездок и посещения затягивающихся допоздна вечеринок, сократить употребление спиртных напитков и вспомнить о пользе физкультуры и спорта. Родственники критически относятся к вашим поступкам и суждениям, и для того, чтобы изменить их мнение, придется отказаться от привычной линии поведения, пойти на уступки и компромиссы.

Можно делать крупные покупки, заниматься ремонтом и обустройством жилища. Влюбленным представится шанс воплотить в жизнь планы, которые они строили вместе, и лучше узнать друг друга.

Рыбы

День связан с профессиональными проблемами и трудностями, а также появлением новых целей, достижение которых окажется делом долгим и утомительным. Ваши возможности велики, но все же небезграничны – об этом следует помнить, договариваясь о сотрудничестве и подписывая договора. Возможны проблемы имущественного характера, неудачные покупки или подарки, которые вас не порадуют.

В отношениях с членами семьи воцарится гармония, как только будут преодолены многочисленные мелкие разногласия. Влюбленных посетят тревожные мысли, но избавиться от них просто – достаточно рассказать близкому человеку о том, что вас беспокоит.