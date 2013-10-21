Подловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в социальных сетях

По ее словам встреча с лидером США состоялась во время молитвенного завтрака 2 февраля в Вашингтоне.
В Белом доме подтвердили факт встречи. «Президент и бывший премьер-министр имели короткую неформальную встречу во время фотосессии перед приёмом на Национальном молитвенном завтраке», — говорится в заявлении Белого дома.
Между тем, обстоятельства встречи Тимошенко с Трампом, как выясняется, были крайне пикантны, передает Би-би-си.
«Она ждала его во время молитвенного завтрака, возле туалета, затем их провели в небольшой офис», — сообщил президент компании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум.
Данный факт не остался незамеченным в соцсетях, где лидера "Батькивщины" представили в образе ставшего уже знаменитым интернет-мема Ждун.
Кроме того, блогеры отмечают, что Тимошенко проявила удивительную прыть и умудрилась лично встретиться с новым президентом США еще до того, как он поговорил с президентом Украины Петром Порошенко по телефону.
Доброго ранку! Якщо ви тільки прокинулись і не розумієте до чого ця картинка у FB, то тут варіант ВВС https://t.co/KvZahMfysg pic.twitter.com/0zbmFDaTzd— INSIDER (@theinsider_ua) 5 февраля 2017 г.