Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Снова вместе? Бузова озадачила поклонников, сделав селфи у дома Тарасова

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Телеведущая Ольга Бузова подкинула тему для новых сплетен, разместив очередное селфи в своем блоге. Осведомленные подписчики отметили, что фото сделано неподалеку от дома ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова, передает Суть событий.

Теперь многие подозревают звезду «Дома-2» в преследовании экс-супруга. Примечательно, что Бузова в прошлом месяце отдыхала в испанском Марбелье в получасовой доступности от бывшего мужа, а затем практически синхронно с ним подалась в Италию. Не все верят в случайность подобных совпадений. 

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдмитрий тарасовзвездыольга бузоватарасовтелеведущаяфото
смотри!
эксклюзив на limon.ee!
смотри!
смотри!
смотри!
Горячая тема!
Эксклюзив!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:41
Зодиакальный рейтинг богачей по версии Forbes. А на каком месте вы?
15:19
Снова вместе? Бузова озадачила поклонников, сделав селфи у дома Тарасова
14:54
Масляков попросил помощи у Эрнста
14:13
Вот какой знак Зодиака считается самым надежным партнером... Кто же он?
13:46
Мелания Трамп оказалась в центре громкого скандала из-за новой фотосессии
13:18
Додумалась же: нелепый вид 46-летней Мэрайи Кэри высмеяли в социальных сетях
12:44
Галкин ушел в армию
12:15
Пять причин, почему вы не соответствуете своему знаку Зодиака
11:48
Тоже оставляете телефон на зарядке на ночь? Вот почему не стоит этого делать!
11:20
Очередная русская красавица: стало известно, кто увел Алекса Смерфита у Виктории Бони (фото)
10:55
Смотри: накачанные губы Ольги Бузовой вызвали отвращение у ее поклонников
10:29
На кого похож? Таави Рыйвас показал новорожденного сына
10:14
Слухи подтвердились: Виктория Боня сообщила о расставании с миллиардером
09:50
Нюша отказалась ехать в Киев на «Евровидение»
09:27
Кому сегодня сказочно повезет? Читайте гороскоп на 5 февраля!
17:38
Не надо стесняться: шесть видов секса, которые мужчины тайно ненавидят (1)
17:27
Ей скрывать нечего: откровенный образ Элины Борн взбудоражил поклонников
16:50
Интимное фото Дженнифер Лопес наделало в Сети много шума
16:27
Как такое возможно? Супермодель Наоми Кэмпбелл за 25 лет совершенно не изменилась (фото)
16:00
Видео: Лукашенко рассказал журналистам, какие трусы он носит
Все новости
KrasotkaЦеликом
Восемь признаков того, что человек вас не разлюбит

Восемь признаков того, что человек вас не разлюбит

О каких проблемах в сексе стыдно признаться даже подруге?

О каких проблемах в сексе стыдно признаться даже подруге?

Узнайте, как питается личный диетолог голливудских знаменитостей

Узнайте, как питается личный диетолог голливудских знаменитостей

15:27
Ученые выяснили, что мешает женщинам получать удовольствие от секса
14:25
19-летняя читательница: удовольствие есть, а оргазма нет
13:17
Восемь правил ухода за орхидеей. Соблюдайте их - и она будет цвести всегда!
12:36
Оригинально: оладушки с зефиром
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Додумалась же: нелепый вид 46-летней Мэрайи Кэри высмеяли в социальных сетях
Вот какой знак Зодиака считается самым надежным партнером... Кто же он?
Масляков попросил помощи у Эрнста
Тоже оставляете телефон на зарядке на ночь? Вот почему не стоит этого делать!
Мелания Трамп оказалась в центре громкого скандала из-за новой фотосессии
Топ комментариев
Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!(59)
Директор школы в ответ на мнение ученицы: «Лузеры – не наш уровень!»(37)
Достойный ответ таллиннской гимназистки злым комментаторам: я не сижу на шее у родителей, сама накопила на машину и живу отдельно! (17)
Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски(10)
Юмера отдыхает: девушка смутила прохожих в Ласнамяэ своим странным поведением!(2)
CмотриЦеликом
Ей скрывать нечего: откровенный образ Элины Борн взбудоражил поклонников

Ей скрывать нечего: откровенный образ Элины Борн взбудоражил поклонников

Видео: Лукашенко рассказал журналистам, какие трусы он носит

Видео: Лукашенко рассказал журналистам, какие трусы он носит

Фото: смотри, кто сразится за право представить Эстонию на «Евровидении-2017»!

Фото: смотри, кто сразится за право представить Эстонию на «Евровидении-2017»!

3. фев
Ужасающие подробности: растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартистбузовавидеогороскопгрудьдочьжизньзвездыздоровьезнак зодиакаинтиммужчинамузыкаольгаольга бузовапевецпевицароссиясекссмертьсмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees