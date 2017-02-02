Теперь многие подозревают звезду «Дома-2» в преследовании экс-супруга. Примечательно, что Бузова в прошлом месяце отдыхала в испанском Марбелье в получасовой доступности от бывшего мужа, а затем практически синхронно с ним подалась в Италию. Не все верят в случайность подобных совпадений.
Снова вместе? Бузова озадачила поклонников, сделав селфи у дома Тарасова
5. Февраль 2017 15:19
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Телеведущая Ольга Бузова подкинула тему для новых сплетен, разместив очередное селфи в своем блоге. Осведомленные подписчики отметили, что фото сделано неподалеку от дома ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова, передает Суть событий.