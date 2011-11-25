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Зодиакальный рейтинг богачей по версии Forbes. А на каком месте вы?

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Группа исследователей журнала Forbes, определив самых богатых людей в мире, решила изучить этот вопрос в свете астрологического влияния. 

Они проанализировали всех представителей знаков Зодиака, чтобы определить, кто из них чаще всего становится владельцем больших состояний. Это, конечно, статистика, но в ней прослеживается некая предрасположенность и даже закономерность, передает Маркетиум.

Нет сомнений, что успешность и богатство не всегда идут рука об руку. Ведь одним достается огромное наследство, а другие, даже получая высокий гонорар, отдают немалую часть на благотворительность. Однако интересно узнать о существующих тенденциях. Предлагаем вашему вниманию зодиакальный рейтинг богачей.

  1. Дева
  2. Скорпион
  3. Близнецы
  4. Овен
  5. Весы
  6. Рак
  7. Козерог
  8. Лев
  9. Телец
  10. Рыбы
  11. Водолей
  12. Стрелец

Как оказалось, лидерами списка стали скрупулезные Девы, что вполне объяснимо. Информация довольно достоверная, учитывая, что в аналитическом проекте были рассмотрены 613 миллиардеров из 793 существующих, чьи имена фигурируют в списке Forbes.

В «группе Дев» более 70 человек. Это знак всегда отличался трудолюбием, трезвыми желаниями, особым вниманием к деталям и аналитическим складом ума. Среди самых богатых Дев планеты – игрок из Южной Америки Уоррен Баффет, состояние которого оценивается в 42 миллиарда, Ларри Эллисон, глава Oracle, имущество которого оценивается в 16 миллиардов долларов, глава корпорации «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, владеющий 11 миллиардами.

Астролог Майкл Латин отмечает, что многие миллиардеры на самом деле не слишком гонятся за деньгами, гораздо больше их действиями руководило желание добиться высших позиций в любимом деле. При этом многие Девы, ставшие владельцами крупных компаний, по-настоящему счастливы, когда приносят людям пользу, производя для них качественные товары и услуги.

Специалисты Forbes абсолютно уверены, что богатые люди рождаются под всеми знаками Зодиака. Ведь долгое время список самых богатых людей мира возглавлял Скорпион, а именно Билл Гейтс, родившийся под этим знаком. К слову, и богатейший россиянин – Роман Абрамович, тоже Скорпион. По мнению астрологов, наиболее яркой чертой в характере Скорпионов является страстность, поэтому их стремление к цели порой оправдывают разные средства. Эти талантливые стратеги добиваются желаемого и внушают свои идеи окружающим, даже если они не очень этого хотят. Непревзойденные продукты компании Windows — тому неоспоримое свидетельство.

Настойчивые и энергичные Овны составляют 8% списка, в котором вице-президент Microsoft Стив Боллмер и основатель знаменитой сети магазинов IKEA Ингвар Кампрад.

Водолеи, которых считают идеалистами, уверенно идут к своей цели, а среди них – ведущая популярного шоу Опра Уинфри и нынешний богач №1 в мире — телемагнат из Мексики Карлос Слим.

Меньше всего миллиардеров оказалось под знаком Стрельца. Вспыльчивым и увлекающимся Стрельцам мешают порой распыленность и неумение замечать мелочи. Астролог Дэвид Рэйли объясняет, что Стрельцы почти всегда полагаются на провидение, при этом иногда могут ослаблять деловую хватку. Среди миллиардеров-Стрельцов по версии Forbes фигруриуют имена блистательного режиссера Стивена Спилберга и продюсера Арнона Милчана.

Многие Тельцы заработали миллиардное состояние благодаря редкой твердости характера и здравому смыслу. Особых успехов добились производители продукции для потребительского рынка соучредитель компании Red Bull Дитрих Матешитц и Джеймс Дайсон, создатель пылесосов Dyson.

Профессиональные астрологи советуют не делать поспешных выводов. Ведь в гороскопе каждого человека проявляются 9 планет, которые помимо влияния знака Зодиака оказывают серьезное влияние на судьбу и преуспевание человека.

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