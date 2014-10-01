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Не говорите, что мы вас не предупреждали! Самые неверные мужья по знаку Зодиака

Limon.ee
Limon.ee
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Узнать заранее, будет ли верным в браке ваш избранник, очень тяжело. Пустить пыль в глаза, соврать, умолчать – ничего не стоит. Но есть небольшие подсказки, которые дает нам жизнь, в том числе некоторые из них кроются в дате рождения.

Маркетиум предлагает вам гороскоп верности для всех мужчин в зависимости от знака Зодиака.

Овен: единство и борьба противоположности

Овен – завоеватель. И этим сказано многое. Если вам удалось по-настоящему влюбить в себя и удержать внимание Овна, вы не первый день вместе и есть планы на семью, можете рассчитывать, что он будет верным мужем и прекрасным отцом. Но вероятность того, что поиск новых целей в нем рано или поздно дадут о себе знать, все же есть.

Телец: пример верности

Тельцы очень спокойные и даже в определенной степени замкнутые. Они долго идут к сердцу любимой, а ставя цель – добиваются ее всеми возможными путями, и если уж решаются жениться, то это на века. По праву Тельца можно назвать самым верным знаком Зодиака!

Близнецы: постоянны только в своем непостоянстве

Чтобы найти подход к мужчине-Близнецу, нужно поймать их настроение и характер. Этот тип мужчин быстро загорается познанием новой девушки, затем быстро перегорает и либо отправляются на поиски новой, либо, взвешивая за и против в пользу этой дамы, связывают себя узами брака.

Рак: 100 причин, почему виноват не он

Удивительно, но Рак в отношениях проявляет много самолюбия и эгоизма. Он всегда делает то, что ему хочется, и всегда имеет 100 причин, почему даже в собственной измене виноват не он, а его половинка. Раки чаще всего остепеняются после 35, до этого рубежа ведут достаточно беспорядочную жизнь в плане взаимоотношений с противоположным полом.

Лев: вот это да!

Вы ожидаете, что самый самовлюбленный знак будет самым гулящим? А вот и нет. Львы, выбирая себе спутницу, делают акцент на том, что она должна быть лучшей. И если уж они остановили свой выбор на ком-то, то остаются верными до конца. Причиной для измены может быть только тот факт, если его партнерша начинает строить карьеру успешнее, зарабатывать больше или берет на себя роль главы в паре.

Дева: все кроется в привычках

Еще один из самых верных знаков, наряду с Тельцом и Львом, однако его преданность отношениям кроется в его привычках. Дело в том, что Дева – самый аккуратный и брезгливый знак. Отношения на стороне будут просто неприятны с точки зрения небезопасности для здоровья и сплетен, что навредит репутации. Кроме того, Девы далеки от «сказочного принца» в момент ухаживания, поэтому тратить силы на «танцы вокруг костра», чтобы обратить на себя внимание потенциальной новой пассии, просто им не интересно. Есть более важные дела!

Весы: «спалятся» на лжи

Весы – один из немногочисленных надежных партнеров не только в браке, но и в дружбе, и в бизнесе. Они ценят преданность и верность и стараются отвечать взаимностью. Все, что нужно мужчине-Весам, это постоянное одобрение и похвала. Если вы будете давать знать, что они все делают верно – он будет предан вам до конца. Кроме того, если даже у Весов случится адюльтер, он сам не сможет с этим жить и все расскажет своей половинке.

Скорпион: душа и плоть

Скорпионы – короли секса и одновременно самый неверный знак Зодиака. И все потому, что в страстном теле, жаждущем приключений, живет чуткая душа, которая жаждет дать стабильность и верность своей семье. Поэтому чаще всего измены скорпиона носят порывистый характер и не подразумевают под собой ничего серьезного. Но кому хочется с этим мириться?

Стрелец: все ясно без слов!

Самая печальная неверность – как раз у Стрельцов. Этот знак Зодиака в принципе расценивает отношения, и особенно секс, как спорт. Азарт. Завоевание. Раж. Стрельцы живут порывом страсти, стараясь попробовать как можно больше. Но приходят к тому, что идеала нет, и женятся на первой, кто попадется под руку в нужный момент. В семье (которую чаще создают поздно) хранят верность, потому что разочарованы отсутствием высоких идеалов. Однако есть редкая разновидность Стрельца, который умеет направить свою сексуальную энергию в созидательное русло, тогда отношения не страдают от его необузданных измен.

Козерог: верен до мозга кости

Козерог — очень простой знак, ему не нужны изыски, тайные намеки, какие-то изощренные способы соблазнения. Если вы ему нравитесь, он будет действовать просто, по стандартной схеме. В семье также прямолинеен и трудолюбив, способен на жертвы. Все, что ему нужно – чтобы партнер, как и он, постоянно работал над отношениями.

Водолей: ветер свободы

Водолей очень противоречиво ведет себя в паре. С одной стороны, это достаточно верный знак, который, выбирая себе пару, делает это раз и навсегда. Чаще всего Водолей – однолюб, но в определенный момент в нем может случиться щелчок. Он вдруг осознает, что его слишком привязали к быту, и он уйдет очень неожиданно. Изменяют редко, потому что предпочитают сначала ставить точку в предыдущих отношениях.

Рыба: романтик для семьи

Рыбы – тот редкий знак среди мужчин, которые способны на искреннюю романтику. Именно Рыбы могут читать вам стихи и делать это с удовольствием. В семье Рыбы отличаются нежностью, надежностью и верностью. Но есть крен – в любой момент их тихая жизнь может дать трещину, если в нее вмешается сиюминутная страсть.

Ох, и не повезло женам Скорпионов. Хотя, с другой стороны жить с ярким и увлекающимся человеком всегда весело – можно увлекаться вместе с ним и дополнять друг друга.

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