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Галкин ушел в армию

Limon.ee
Limon.ee
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Известный телеведущий Максим Галкин поддержал своего племянника, который решил уйти в армию. Подписчики артиста оценили его поступок, передает Дни.ру.

Супруг Аллы Пугачевой удивил поклонников своего творчества необычной фотографией. Он сделал снимок в строю солдат рядом со своим племянником Никитой.

Как оказалось, таким образом артист решил поддержать представителя семейства Галкиных, который отправляется отдавать долг Родине. Подписчики поддержали решение телеведущего. "Макс, браво за внимание к семье!" – пишет один из комментаторов.

Также артисту удалось запечатлеть момент, когда его племянник приносит военную присягу. Видеоролик, опубликованный в социальной сети Instagram, вызвал восторг у подписчиков Галкина. "Вот и племянник вырос и стал мужчиной! Молодец!" – восхищается один из поклонников творчества телеведущего.

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