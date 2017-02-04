Галкин ушел в армию

Супруг Аллы Пугачевой удивил поклонников своего творчества необычной фотографией. Он сделал снимок в строю солдат рядом со своим племянником Никитой.

Как оказалось, таким образом артист решил поддержать представителя семейства Галкиных, который отправляется отдавать долг Родине. Подписчики поддержали решение телеведущего. "Макс, браво за внимание к семье!" – пишет один из комментаторов.

Также артисту удалось запечатлеть момент, когда его племянник приносит военную присягу. Видеоролик, опубликованный в социальной сети Instagram, вызвал восторг у подписчиков Галкина. "Вот и племянник вырос и стал мужчиной! Молодец!" – восхищается один из поклонников творчества телеведущего.