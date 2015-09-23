Пять причин, почему вы не соответствуете своему знаку Зодиака

На наш характер влияет пол, воспитание, окружение и множество других факторов. Однако, кроме этого, есть еще 5 очень важных причин, из-за которых вы можете чувствовать, что описание вашего знака Зодиака совершенно вам не подходит.

1. Вы интроверт/экстраверт, а ваш знак подразумевает противоположное

Некоторые знаки подразумевают определенный тип темперамента. Например, Львы и Близнецы очень общительны. Но когда под этими знаками зодиака рождается интроверт, он будет чувствовать, что такое описание ему не соответствует. То же самое касается и экстравертов, которые не находят себя в «скрытных Скорпионах» и «тихих Раках». Поэтому обращайте внимание на более глубокие черты характера.

2. В вашем гороскопе есть другое сильное влияние

Астрология намного сложнее, чем может показаться. У каждого человека есть свой личный гороскоп, который составляется в зависимости от года, даты, времени и даже места рождения. Кроме знака Зодиака, вам также следует обращать внимание на то, в каком знаке находилась Луна в момент вашего рождения и под каким восходящим знаком вы родились.

3. Вы родились в начале или в конце периода своего знака Зодиака

Если вы родились за несколько дней до или после перемены знака Зодиака, это значит, что вы родились на так называемом «сломе». У вас могут сочетаться черты обоих знаков или же будет доминировать какой-то один из них.

4. Вы слишком упрощаете свой знак

Многие люди делают выводы о характере своего знака Зодиака, не углубляясь в изучение астрологии. Да и сами создатели гороскопов часто обобщают характеристики знаков, сводя их до набора прилагательных. Однако каждый знак Зодиака намного сложнее, чем кажется. Астрология дает нам подсказки, какими чертами характера может быть наделен тот или иной человек, но то, как они в нем проявятся, зависит от множества факторов.

5. Вы все еще развиваетесь как личность

Когда вы читаете о позитивных и негативных чертах характера вашего знака, вы можете не согласиться с некоторыми из них. Причиной тому является тот факт, что вы либо же еще не воспитали в себе позитивные качества, либо уже преодолели некоторые свои недостатки. Астрология не диктует вам, каким человеком вы должны быть, она лишь предполагает, что может быть заложено в вас от природы.

Самый точный гороскоп – это гороскоп, составленный лично для вас опытным астрологом. Только специалист может увидеть все тонкости и детали расположения планет в момент вашего рождения и наиболее полно и точно описать ваш характер, способности и личные качества.