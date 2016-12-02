Слухи подтвердились: Виктория Боня сообщила о расставании с миллиардером

Слухи о том, что в семье Виктории Бони и Алекса Смерфита не все в порядке нашли свое подтверждение – о разрыве рассказала сама бывшая звезда Дома-2. "Мы с Алексом решили расстаться... Но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда", – написала она на своей страниц в Instagram.

Чтобы заранее перечеркнуть дальнейшие слухи и обсуждения, Боня подчеркнула, что это решение не связано ни с ссорами, ни с изменами и ни с семейными проблемами. Причем такое решение приняли они оба и еще полгода назад. Боня объяснила, что их отношения с гражданским супругом плавно перетекли в дружеские – они по-прежнему друг друга любят, но уже по другому.

"Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком. Мы остаемся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка – наше общее счастье – и много теплых воспоминаний", – заметила Виктория Боня.