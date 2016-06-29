Нюша отказалась ехать в Киев на «Евровидение»

"Евровидение – это очень масштабный конкурс. Мне нужно написать песню, и сделать запоминающееся выступление. К сожалению, в связи со всеми событиями, я физически не успеваю", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Нюшу. Из-за большой творческой загруженности подготовить и должным образом отрепетировать серьезный номер, певица попросту не сможет.

"Сейчас в моей творческой жизни очень непростой период. Помимо того, что я записываю свой третий сольный альбом, который будет состоять из двух пластинок, я стала наставницей шоу "Голос. Дети". Я уже собрала свою команду и нам предстоит большая работа", – объяснила она.

Однако роль наставника в шоу "Голос. Дети" ее более чем устраивает. "Я обожаю детей", – призналась Нюша. "И хорошо представляю, как они нервничают на проекте. Я сама начала петь в пятилетнем возрасте, а в восемь лет написала первую песню "Night", – добавила певица.

Дети под руководством Нюши не останутся без доброго совета и поддержки, поскольку и сама она знает что значит начать творческую карьеру в столь юном возрасте. "Буду максимально их поддерживать и объяснять, что наш конкурс – это лишь первый шаг, и у них ещё все будет впереди. Я постараюсь стать им другом, которого они не будут бояться и с которым пойдут вперед", – подчеркнула певица.