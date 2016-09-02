Кому сегодня сказочно повезет? Читайте гороскоп на 5 февраля!

Не рассчитывайте не то, что близкие догадаются о ваших желаниях – телепатические способности и интуиция у большинства людей выражены не слишком сильно, так что лучше использовать вербальные средства коммуникации. Многолюдные собрания и общественные мероприятия будут сопровождаться спорами и конфликтами.

С точки зрения профессиональной деятельности день неплох. Складываются благоприятные условия для решения самых сложных проблем, можно успешно провести переговоры и прийти к соглашению как с новыми деловыми партнерами, так и с представителями государственных организаций.

Овен

Сильно ощущается влияние негативных тенденций на сферу личных привязанностей, разлад в романтических отношениях становится причиной переживаний и тревог. Старайтесь не углубляться в анализ ошибок прошлого – лучше задуматься о том, что можно изменить в своем поведении, чтобы избежать их повторения. Друзья постараются развеселить вас, наверняка предложат интересные варианты совместного проведения досуга.

Профессиональные достижения будут весьма значительными, и вряд ли останутся незамеченными руководством и коллегами. Улучшается финансовая ситуация, вероятны денежные поступления, в том числе и из новых источников.

Телец

День характеризуется высоким жизненным потенциалом и оптимизмом, который позволяет сравнительно легко справляться с любыми проблемами. Не исключены трудности в личной жизни, разногласия с любимым человеком становятся весьма серьезными, конфликты могут принять хронический характер, если вы немедленно не примете мер. Умение взвешивать свои поступки и не принимать важных решений второпях избавит вас от многих неприятностей.

Не исключены финансовые трудности, ожидаемые поступления откладываются. Приятный сюрприз звезды готовят тем, чьи интересы сосредоточены на работе и карьере: открываются новые перспективы, появляется возможность проявить себя с лучшей стороны.

Близнецы

Близнецам следует быть внимательнее к своему здоровью – не исключены недомогания, возможно обострение хронических заболеваний. Не стоит перетруждаться, принимать близко к сердцу профессиональные проблемы: они будут решены быстрее, чем вы ожидаете. Учащиеся могут добиться больших успехов в освоении самых сложных дисциплин. Даже тем, кто привык работать самостоятельно и рассчитывать только на себя, пригодится помощь проверенных временем союзников.

В сфере личных отношений заметно влияние позитивных тенденций, нет поводов для ссор с близкими людьми. Вы найдете способ порадовать тех, кто вам дорог, и ответная реакция не заставит себя ждать.

Рак

День будет хорошим для тех, кто не гонится за острыми ощущениями и не торопиться покорять неизведанные просторы. Сохраняйте верность традициям, избегайте неоправданного риска – приятные приключения найдут вас сами, а отсутствие приключений неприятных вы вполне переживете. Этот день подходит для проведения переговоров и встреч с потенциальными деловыми партнерами; на новых знакомых вы наверняка произведете благоприятное впечатление.

Отношения в семье радуют искренностью и теплом, в них нет места недомолвкам и намекам. Романтическое знакомство поднимет вам настроение, даже если не будет иметь продолжения, а стабильные пары получат массу удовольствия от времени, проведенного наедине.

Лев

День будет трудным. Неприятности профессионального характера на удивление разнообразны, и справиться с решением всех проблем смогут лишь самые усердные и неутомимые Львы. Умение не обращать внимания на мелочи избавит вас от лишних хлопот, а способность находить единомышленников избавить от необходимости заниматься всеми делами самостоятельно. Финансовые трудности ожидают тех, кто не привык отказывать себе в удовлетворении всех возникающих прихотей.

Непросто складываются отношения с любимым человеком; претензии, которые вам предъявляют, разнообразны и обоснованны лишь отчасти, но объяснить это вряд ли удастся. Будьте готовы спокойно выслушать критику, но выяснение отношений отложите до лучших времен.

Дева

Жизненный потенциал находится на очень высоком уровне, настроение и самочувствие не оставляют желать лучшего, а это значит, что вы со многими проблемами сможете справиться довольно легко. Оригинальные решения и творческие идеи можно немедленно воплощать в жизнь, даже если обстоятельства кажутся не слишком благоприятными: можно не сомневаться, что все преграды будут преодолены.

Поддержка близких и, прежде всего, любимого человека, много значит для вас; именно благодаря ей вы сможете одержать верх над недоброжелателями, положить конец интригам и сплетням. День обещает приятные впечатления путешественникам и успехи всем, кто занят исследовательской работой.

Весы

День приятный и легкий, единственное, что может досаждать – необходимость делать не слишком приятные покупки или ремонтировать сломавшуюся бытовую технику. Финансовая ситуация благоприятно, вознаграждение за проделанную ранее работу вас не разочарует. Появляются новые возможности для сотрудничества с проверенными партнерами, к вам проявляют благожелательный интерес весьма влиятельные особы.

Не останутся незамеченными поступки, которые вы совершаете ради близких людей. Приятные впечатления оставят встречи со старыми друзьями, да и новые знакомства наверняка порадуют. Возможны романтические увлечения и флирт на работе – сегодня звезды ничего не имеют против.

Скорпион

Трудно найти общий язык с самыми близкими людьми. Вы не склонны искать компромиссы, предпочитая опасный путь ультиматумов и безапелляционных заявлений. Постарайтесь проявить чуть больше гибкости – это решит многие проблемы и позволит вам чувствовать себя куда комфортнее. Активный отдых и долгие прогулки способствуют обретению душевного равновесия; некоторым представителям знака справиться с раздражением поможет утомительный физический труд.

В профессиональной сфере ситуация складывается более благоприятная, вам не грозят ни конфликты с руководством, ни споры с коллегами. Появляется возможность реализовать давние проекты, сулящие скорый профессиональный рост и значительное увеличение доходов.

Стрелец

День тревожный, события его заставляют обдумывать каждый поступок, сомневаться в правильности сделанных ранее выводов. Но жизненный потенциал Стрельцов высок, а оптимизм и уверенность в себе непоколебимы, а это значит, что представители данного знака выйдут победителями из любых ситуаций. Не помешает проявить осторожность в финансовых делах, при заключении сделок купли-продажи.

В отношениях с любимым человеком присутствует напряженность, но вы сделаете все возможное, чтобы свести ее к минимуму. Помните, что и вам, и вашим близким нужны разнообразие и приятные впечатления; самое время внести элемент новизны в привычный ход событий.

Козерог

День противоречивый, позитивные и негативные тенденции как будто соревнуются в влиянии на вашу жизнь. Многое будет зависеть от решений, которые вы принимаете; поэтому не нужно спешить, действовать под влиянием эмоций и слушать людей, щедрых на непрошеные советы. В профессиональных делах складывается ситуация, позволяющая вам в полной мере проявить свои способности и одержать верх над недоброжелателями; нужны решительность и упорство, чтобы не оставить конкурентам никаких шансов.

Будьте снисходительны к близким, прощайте их маленькие слабости и не ищите повода для обид. Поведение любимого человека будет казаться неразумным, но вы ничего не потеряете, если предоставите своему избраннику свободу действий.

Водолей

Непростая ситуация складывается в сфере романтических отношений, некоторым представителям знака придется признать, что за последнее время они наделали немало ошибок. Сейчас вам предоставляется возможность дать объективную оценку своим поступкам, избавиться от заблуждений и предрассудков. Смело смотрите в будущее – хорошие времена не за горами.

С профессиональными делами вы справитесь легко, серьезные неприятности в этой сфере маловероятны. Появляется шанс расширить круг своих обязанностей, добившись таким образом и увеличения заработной платы. Не стоит забывать и об отдыхе – звезды обещают, что он будет приятным.

Рыбы

Рыбы деятельны и энергичны, однако склонны переоценивать свои силы. Между тем, жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, а потому недомогание и переутомление не исключены. Желательно воздержаться от долгих и дальних поездок, в особенности – подразумевающих перемену климата или часовых поясов. В этот день можно проводить оздоровительные процедуры, начинать курс обучения боевым искусствам или народным танцам.

С профессиональными делами удастся справиться быстро благодаря уникальной самодисциплине и способности руководить другими. Вы готовы стать неформальным лидером в любом коллективе и вполне можете одержать верх в конкурентной борьбе, однако следует помнить о том, что романтические отношения не должны стать полем кровавой битвы.