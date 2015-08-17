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Видео: Лукашенко рассказал журналистам, какие трусы он носит

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с президентом" рассмешил журналистов, когда завёл разговор про нижнее белье и носки, пишет TopNews.

Так, например, он упомянул костюм от Brioni, который заказывал в свой первый президентский срок, а также сообщил, что носит импортные рубашки. 

"Ну, умеют, умеют шить", - заметил Лукашенко.

Галстук, к слову говоря, красного цвета (как и у Трампа) тоже оказался зарубежного производства.  

"Трамп носит красный галстук. Красные галстуки сейчас в моде. Но посмотрите на мои прежние пресс-конференции. Когда я сегодня надевал красный галстук, думаю: "Ну не скажут, что под Трампа подстраиваюсь, потому что на прошлой пресс-конференции, по-моему, я тоже был в красном галстуке", - сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что носит ботинки исключительно от белорусского бренда Marko и очень ими доволен.  Президент Белоруссии даже порывался снять туфли, чтобы доказать присутствующим их белорусское происхождение, но генеральный директор указанного обувного холдинга Николай Мартынов остановил его, поверив на слово.

Напоследок Лукашенко вкратце "пробежался" по остальным надетым на него вещам - "Носки, не видно, чёрные. Импортные, наверно. Трусы свои". 

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