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Дмитрий Нагиев о скандальной записи про женщин: я этот шедевр не писал

Limon.ee
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«Женщин жалко? Женщин не жалко! Дмитрий Нагиев о том, как не вырастить сына – тряпку» – пост с таким громким заголовком активно набирал «лайки» всю эту неделю. 

Откровения, якобы написанные телеведущим об ошибках, допускаемых представительницами слабого пола в воспитании своих детей, взорвали Интернет. Строки, в которых автор довольно резко высказался о современных женщинах, с каждым часом набирали все больше лайков и заставляли читателей нахваливать Нагиева.

«Женщины воспитывают своих сыновей, как девочек, – значилось в тексте. – Сюсюкают с ними до самой школы, впадают в истерику от любого падения и синяка или (боже упаси, Кирюшенька немедленно слезь!!!) попытку забраться на шведскую стенку выше третьей ступеньки, надевают на них штанишки-шортики до пяти лет и кормят с ложечки. Результат закономерен: капризные полу-мальчики с продавленной грудью в кедиках и с дерматиновой сумкой адидас через плечо, мечтающие лишь о том, чтобы их «предки» накопили денег на покупку военкома… Да, мамочки. С трёх лет ваш сын либо мужик, либо у него начинаются гендерные искривления. И чем дольше вы с ним общаетесь как не с мужчиной, тем глубже будет загоняться его мужское начало. А любые подавленные, а не правильно развитые мужские инстинкты потом проявятся уже в извращённой форме: агрессия, извращения, ненависть или полное неуважение к женскому полу и т.д.»

Многие прочитавшие пост сошлись во мнении, что Нагиеву непременно нужно стать колумнистом какого-нибудь глянцевого издания или даже писателем. Но, как выяснилось, лавры творца рано достались Дмитрию, ведь автор столь понравившегося широкой публике поста – не он.

«Я этого не писал. Кто-то, надергав моих цитат из интервью разных лет, сделал этот шедевр» – рассказал телеведущий «СтарХиту».

Впрочем, актер, который всегда отличался умением красиво и с юмором излагать мысли, действительно ничего не стоило бы стать литератором, ведь как минимум четыре миллиона человек приобрели бы его книгу – именно столько подписчиков каждый день заглядывают в «Инстаграм» Нагиева. К тому же, съемки проекта «Голос», неизменным ведущим которого является Дмитрий, завершились больше месяца назад и сегодня звезда отдыхает – на данный момент актер путешествует по Ирландии. 

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