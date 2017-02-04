Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Заметили на куриной грудке такие белые прожилки? Вот, что это означает!

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Вы, наверное, много раз видели белые полоски на грудках куриного филе и просто не обращали на них внимания, передает Lifter.

Но вот наука говорит, что это первый признак мышечной недостаточности курицы.

Есть такое мясо опасно, и в последнее время это становится большой проблемой. Эти белые полоски идут обычно параллельно мышечным волокнам.

Если вы видите кусок мяса курицы с такими прожилками в грудинке, это означает, что курица болела от того, что всю жизнь провела в неподвижном состоянии.

Ни для кого не секрет, что на птицефабриках кур активно снабжают комбикормом с добавками и иногда - гормонами роста.

Так вот эти волокна - первый признак того, что цыпленок рос СЛИШКОМ быстро. 

Мясо из таких кур и петухов не такое нежное, не очень приятное на вкус, жирное и не так хорошо впитывает подсолнечное масло.

Ну и конечно же, такой способ разведения птиц - настоящее издевательство над животными.

Еще один связанный с этим дефект называется "древесная грудка". Это когда мясо слишком жесткое.

Производители курятины в развитых странах уже сами переживают от того, что покупатели все чаще от него отказываются. А отказаться от такого метода выращивания нельзя: это означает потерю прибыли для инвесторов и потерю рабочих мест - для всех сотрудников птицефабрик. 

В чем главное отличие такого мяса от "нормального"? 

Согласно данным исследования 2013 года, опубликованного в «Итальянском научном журнале о животных», мясо с такими прожилками обычно есть просто вредно: содержание жира в в нем выше нормы в среднем на 224%, а количество белка - почти в два раза меньшее.

Другое исследование, опубликованное в том же году, пришло к аналогичному выводу: Чем больше таких полосок на поверхности кусков мяса, тем оно в целом жирнее. И тем меньше в нем белка.

Курица, из которой и был вырезан такой кусок, страдала от мышечной дистрофии, у нее был ослаблен иммунитет, из-за этого она часто болела и, возможно, ее недолгую жизнь поддерживали за счет невообразимого количества антибиотиков. 

Еще одно исследование, на этот раз в 2016 году, провели специалисты Университета штатов Арканзас и Техас. Вот их вывод, дословно: "В последние годы количество такого мяса существенно выросло. Мы обнаружили различные мышечные заболевания у 96% из 285 изученных в лаборатории кусков мяса".

Как это стало возможно? 

Ученые считают, что все дело в том, что так работает спрос и предложение:  спрос на курицу растет быстрее, чем готово расти производство. Рынок дешевого белка поощряет фермеров производить больше птиц за меньшее время.

В 1950 году в Штатах средний вес курицы, поставлявшейся на рынок, составлял 1,4 кг, а возраст - 70 дней. 

К 2015 году средний вес вырос в два раза  – до 3 килограммов, а средний возраст, наоборот, упал до 47 дней.

Впрочем, Жаклин Лондон, директор института «Правильное домоводство», говорит, что курица - это по-прежнему здоровая пища: "Курица, ели она не приготовлена в панировке или во фритюре - это отличный источник постного белка (который богат витаминами группы B, железом и витамином B12)".

Так что не стоит отказываться от этого классного продукта только из-за того, что вы сейчас прочитали.

Поделитесь, пожалуйста, этой важной информацией со своими друзьями.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАедажизньздоровьекурица
смотри!
эксклюзив на limon.ee!
смотри!
Горячая тема!
Эксклюзив!
смотрите
розыгрыш
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:04
Светская львица Ану Саагим: эстонским малышам следовало бы изучать русский язык уже в садике (видео)
13:40
Дмитрий Нагиев о скандальной записи про женщин: я этот шедевр не писал
13:29
Заметили на куриной грудке такие белые прожилки? Вот, что это означает!
13:10
Ушел из жизни президент фестиваля «Золотая Маска» Георгий Тараторкин
12:40
Представитель Шуры рассказала, как артист чувствует себя после удаления мужского органа
12:15
Самое страшное в фастфуде – бумага, в которую его заворачивают! И вот почему...
11:50
Назван самый популярный пост в истории Instagram
11:24
Садальскому закрыли въезд на Украину
11:08
Вокруг семьи Дональда Трампа разгорается новый скандал
10:47
Будьте осторожны! Семь продуктов, которые категорически нельзя совмещать
10:24
Смотри: жена Газманова взбудоражила пользователей Сети откровенным нарядом
09:58
Фото: смотри, кто сразится за право представить Эстонию на «Евровидении-2017»!
09:40
Брюки подвели... Дима Билан оконфузился перед Аллой Пугачевой (видео)
09:11
Прислушайтесь к своей интуиции! Читайте гороскоп на 4 февраля
19:55
Удиви свою даму сердца: три оральные секс-хитрости, которые принесут ей незабываемый оргазм
19:16
Этот парень перебрался жить к своей 89-летней соседке. Ты даже не представляешь, зачем он это сделал!
18:56
Тарасов о песне Бузовой: у меня сейчас кровь из ушей пойдет
18:30
Почему на «ВИА Гру» больше не стоит
18:16
Фото: у беременной Полины Гагариной пропал живот
17:59
Поразившая Сеть своей сексуальностью Елена Ваенга рассказала, за что ненавидит себя (1)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Почему маленький клитор мешает достичь оргазма

Почему маленький клитор мешает достичь оргазма

Мать пятерых детей похудела на 115 килограммов и стала звездой соцсетей

Мать пятерых детей похудела на 115 килограммов и стала звездой соцсетей

Размер имеет значение?

Размер имеет значение?

13:25
Узнайте, как питается личный диетолог голливудских знаменитостей
12:29
Создана женская одежда, меняющаяся под взглядами мужчин
11:11
Диетологи назвали продукты с самым долгим эффектом сытости
3. фев
Грубые ошибки при использовании туши
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Представитель Шуры рассказала, как артист чувствует себя после удаления мужского органа
Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски(10)
Вокруг семьи Дональда Трампа разгорается новый скандал
Юмера отдыхает: девушка смутила прохожих в Ласнамяэ своим странным поведением!(2)
Максим Милованов рассказал, какое необычное мероприятие пройдет этим летом на карьере Румму(2)
Топ комментариев
Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!(59)
Директор школы в ответ на мнение ученицы: «Лузеры – не наш уровень!»(37)
Достойный ответ таллиннской гимназистки злым комментаторам: я не сижу на шее у родителей, сама накопила на машину и живу отдельно! (16)
Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски(10)
Юмера отдыхает: девушка смутила прохожих в Ласнамяэ своим странным поведением!(2)
CмотриЦеликом
Фото: смотри, кто сразится за право представить Эстонию на «Евровидении-2017»!

Фото: смотри, кто сразится за право представить Эстонию на «Евровидении-2017»!

Ужасающие подробности: растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц

Ужасающие подробности: растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц

Максим Милованов рассказал, какое необычное мероприятие пройдет этим летом на карьере Румму

Максим Милованов рассказал, какое необычное мероприятие пройдет этим летом на карьере Румму (2)

3. фев
И смех и грех: исполнение эротического танца закончилось для школьницы несчастным случаем (видео)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартистбузовавидеогороскопдочьженщинажизньзвездыздоровьеинтиммужчинамузыкаольгаольга бузовапевецпевицапоклонникироссиясекссмертьсмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees