Самое страшное в фастфуде – бумага, в которую ее заворачивают! И вот почему...

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Фтор - это жиро- и водоотталкивающее вещество, которым пропитывают бумагу, причём его побочные эффекты практически не изучены.

По данным исследования, ПФА были обнаружены: в 56% упаковок от хлеба и десертов, в 38% упаковок от бургеров и сэндвичей и только в 20% картонных упаковок, вроде коробок от пиццы.

В картонных стаканчиках этого вещества не обнаружено.

Учёные высказывают опасения, что опасные химикаты могут смешиваться с горячей едой при продолжительном контакте.

Они советуют как можно скорее снимать упаковку с фаст-фуда — а ещё лучше вообще воздержаться от подобных продуктов.

Руководитель исследования Лорел Шнайдер говорит: «По-моему, наше исследование предоставляет ещё одну причину, почему есть больше свежих продуктов и блюд домашнего приготовления полезно для здоровья, но избежать удобства фаст-фуда трудно, особенно в спешке».

Стоит отметить, что ПФА относятся к стойким химикатам: попав в кровь, они остаются там надолго, накапливаясь из года в год.

Это еще одна причина, почему ученые бьют тревогу и советуют воздержаться от фаст-фуда — никто не знает, каким будет результат регулярного употребления через несколько лет.

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