Назван самый популярный пост в истории Instagram

Менее чем за сутки объявление певицы набрало больше восьми миллионов лайков. Таким образом, Бейонсе побила рекорд певицы Селены Гомес, которая в июне 2016 года разместила рекламный пост — его лайкнули больше 6,3 миллиона пользователей.

Beyonce. Фото: Scanpix/DC

При этом на страницу Бейонсе в Instagram подписаны 93 миллиона человек, в то время как у Гомес 108 миллионов подписчиков. По итогам 2016 года 24-летняя Гомес оказалась самой популярной знаменитостью в Instagram. Бейонсе по числу подписчиков находится на четвертом месте среди всех пользователей сервиса.

В то же время по совокупному числу подписчиков во всех социальных сетях лидирует певица Тейлор Свифт.

По состоянию на июль 2016 года, в Instagram были зарегистрированы больше 500 миллионов пользователей, что составляло 30 процентов всей интернет-аудитории.