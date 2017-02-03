Фото: смотри, кто сразится за право представить Эстонию на «Евровидении-2017»!

Участниками первого полуфинала стали Ленна Куурмаа, Эллина Борн, Карл-Филип, Иво Линна, Ариадне, Уку Сувисте, Лаура Притс, коллектив Whogaux & Karl-Kristjan совместно с Maian, Йанно Рейм & Kosmos, а также Леемет Онно.
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Вчера, 3 февраля, в Теледоме ERR прошла предварительная запись первого полуфинала конкурса Eesti Laul, победитель которого представит нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве уже этой весной!
Участниками первого полуфинала стали Ленна Куурмаа, Эллина Борн, Карл-Филип, Иво Линна, Ариадне, Уку Сувисте, Лаура Притс, коллектив Whogaux & Karl-Kristjan совместно с Maian, Йанно Рейм & Kosmos, а также Леемет Онно.
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