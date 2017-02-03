Смотри: жена Газманова взбудоражила пользователей Сети откровенным нарядом

Жена артиста опубликовала в соцсетях фото, на котором ее сложно узнать. Десятки комментаторов упорно видят на снимке французскую актрису Мишель Мерсье в образе незабвенной Анжелики, маркизы ангелов, передает Дни.ру.

Одета Марина как героиня легендарного фильма и популярной серии книг о рыжеволосой красавице, к ногам которой падали самые видные мужчины. По мнению подписчиков, жена Газманова ничуть не проигрывает эффектной актрисе. Грудь у супруги певца не менее пышная, а талия – такая же тонкая.

Теперь у соблазнительной Марины есть своя армия поклонников. Восхищенные почитатели буквально засыпали ее комплиментами и лестными сравнениями.

"Анжелика!!!", "Какая Вы красивая !!!", "Прям Мишель Мерсье! супер", "Красавица", "Анжелика и король", "Красивая Вы и умничка!!!!Первый взгляд...Анжелика!!!", "На Анжелику из фильма похожи здесь", – восторгаются комментаторы.

Отметим, что народная любовь очень изменчива. Всего несколько дней назад пользователи Сети высмеяли ее за "бабушкины панталоны". Марина опубликовала пикантную фотографию, на которой заснята топлес. Прикрывая грудь рукой, супруга "есаула" продемонстрировала кокетливые полупрозрачные штанишки. Этот предмет туалета и был раскритикован подписчиками.