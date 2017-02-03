Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Брюки подвели... Дима Билан оконфузился перед Аллой Пугачевой (видео)

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Певца подвели слишком узкие брюки. Хотя дуэт с Примадонной поклонникам очень понравился, пишет Дни.ру.

Спустя месяц после календарного дня рождения продюсер Яна Рудковская решила-таки собрать друзей в ресторане. Известный декоратора Лидия Симонова предложила Яне сделать белую вечеринку. Цветы, мебель, стены, посуда – все было в тон. Стильно, роскошно, дорого.

Поздравить Рудковскую с 42-летием собрался весь шоу-бомонд. Пожаловала и сама Алла Пугачева, которая редко куда сегодня выбирается – только в исключительных случаях. Певица не только пришла, но и спела дуэтом с подопечным Яны Димой Биланом свой бессмертный хит "Не отрекаются любя". на стихи Вероники Тушновой. Примадонна не раз признавалась, что Дима – ее самый любимый молодой исполнитель, она даже была и плясала на его сольном концерте не так давно.

Но поклонники обратили внимание не столько на песню и ее оригинальную подачу, сколько на брюки Билана, которые почти неприлично подчеркивали его выдающиеся физиологические особенности. "Прекрасное исполнение, но отсутствие белья отвлекает", "Билан выпил Виагру", "Пикантно получилось – брюки-шалунишки", "Куда смотрит Галкин? Так недолго и без жены остаться", – комментируют видео подписчики страницы Билана в социальной сети. Одни при этом просят удалить провокационное видео, другие восторгаются талантом звезд и не обращают внимания на ерунду. Ведь возможно, все дело лишь в неудачно заправленной рубашке, а не в отсутствии белья, тесных брюках или мужской природе Димы Билана.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАалла пугачевабиландима биландуэтзвездысмотри
смотри!
эксклюзив на limon.ee!
смотри!
Горячая тема!
Эксклюзив!
смотрите
розыгрыш
Пришли новостьПришли фото
Хроника
10:47
Будьте осторожны! Семь продуктов, которые категорически нельзя совмещать
10:24
Смотри: жена Газманова взбудоражила пользователей Сети откровенным нарядом
09:58
Фото: смотри, кто сразится за право представить Эстонию на «Евровидении-2017»!
09:40
Брюки подвели... Дима Билан оконфузился перед Аллой Пугачевой (видео)
09:11
Прислушайтесь к своей интуиции! Читайте гороскоп на 4 февраля
19:55
Удиви свою даму сердца: три оральные секс-хитрости, которые принесут ей незабываемый оргазм
19:16
Этот парень перебрался жить к своей 89-летней соседке. Ты даже не представляешь, зачем он это сделал!
18:56
Тарасов о песне Бузовой: у меня сейчас кровь из ушей пойдет
18:30
Почему на «ВИА Гру» больше не стоит
18:16
Фото: у беременной Полины Гагариной пропал живот
17:59
Поразившая Сеть своей сексуальностью Елена Ваенга рассказала, за что ненавидит себя (1)
17:52
Мужчина подвергся атаке 700 гомосексуалистов. И вот почему! (1)
17:38
После унизительного развода с футболистом Татьяна Буланова словно расцвела (шикарный снимок)
16:47
Мать провела 16 дней с мертвой дочкой и выложила свои фото (2)
16:29
Перестаньте покупать куриные грудки с белыми прожилками!
16:27
Не пропусти! Любимая вечеринка «Танцевальный рай» везет в Таллинн горячих викингов!
16:23
Ужасающие подробности: растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц
16:15
Видео: бодибилдер на каблуках взорвал Инстаграм пародией на «Мисс Вселенная»
15:36
Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски (10)
15:29
Старшеклассник снимал на видео секс с учительницей английского
Все новости
KrasotkaЦеликом
Почему маленький клитор мешает достичь оргазма

Почему маленький клитор мешает достичь оргазма

Мать пятерых детей похудела на 115 килограммов и стала звездой соцсетей

Мать пятерых детей похудела на 115 килограммов и стала звездой соцсетей

Размер имеет значение?

Размер имеет значение?

3. фев
Грубые ошибки при использовании туши
3. фев
Эти мамы с малышами на руках – пример для подражания! Смотрите, чем же они занимаются
3. фев
«Мисс Эстония 2002» рассказала, помогла ли ей русская мафия получить этот титул
3. фев
Теперь ореховую пасту Nutella можно легко приготовить дома! И намного дешевле
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски(10)
Брюки подвели... Дима Билан оконфузился перед Аллой Пугачевой (видео)
Юмера отдыхает: девушка смутила прохожих в Ласнамяэ своим странным поведением!(2)
Фото: смотри, кто сразится за право представить Эстонию на «Евровидении-2017»!
Достойный ответ таллиннской гимназистки злым комментаторам: я не сижу на шее у родителей, сама накопила на машину и живу отдельно! (16)
Топ комментариев
Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!(59)
Директор школы в ответ на мнение ученицы: «Лузеры – не наш уровень!»(37)
Достойный ответ таллиннской гимназистки злым комментаторам: я не сижу на шее у родителей, сама накопила на машину и живу отдельно! (16)
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!(14)
Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски(10)
CмотриЦеликом
Фото: смотри, кто сразится за право представить Эстонию на «Евровидении-2017»!

Фото: смотри, кто сразится за право представить Эстонию на «Евровидении-2017»!

Ужасающие подробности: растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц

Ужасающие подробности: растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц

Максим Милованов рассказал, какое необычное мероприятие пройдет этим летом на карьере Румму

Максим Милованов рассказал, какое необычное мероприятие пройдет этим летом на карьере Румму (2)

3. фев
И смех и грех: исполнение эротического танца закончилось для школьницы несчастным случаем (видео)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартистбузовавидеогороскопдочьженаженщинажизньзвездыинтиммужчинамузыкаольгаольга бузовапевецпевицароссиясекссмертьсмотриснимокталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees