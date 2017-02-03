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Этот парень перебрался жить к своей 89-летней соседке. Ты даже не представляешь, зачем он это сделал!

Limon.ee
Limon.ee
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Лихие люди тут же увидят здесь некий злой умысел и заведомо нацепляют ярлыков, мол, это нам уже знакомо — раньше проходили. Но давай попробуем быть объективными и непредвзято ответим на простой вопрос: что связывает молодого парня и преклонных лет старушку? Как оказалось, у них есть много общего!

Как ты уже догадался, они не родственники. И не любовники. Так получилось, что они соседи и живут рядом в одном доме в Лос-Анджелесе. Крис Сальваторе, так зовут парня, начинающий голливудский актер, певец и модель, а Норма Кук — одинокая старуха, как и большинство людей в этом возрасте, пишет Ofigenno.com.

Они познакомились года четыре тому назад и с тех пор довольно много времени проводят вместе: общаются, шутят, ходят в магазин. Они похожи на бабушку и внука, и, наверное, именно так многие люди их и воспринимают. Разница в возрасте довольно велика: Норме 79, «внучку» — 31.

Их отношения стали настолько теплыми, что они и сами поверили в то, что являются родственниками. Дальше больше: в один прекрасный день Норма была госпитализирована, врачи сказали, что ей необходим круглосуточный уход...

Пожилая женщина отказалась оставаться в больнице, несмотря на неутешительный диагноз. Тогда Крис просто переехал в ее квартиру. Норма останется под его наблюдением до самого конца. Компанию «внуку и бабушке» будет составлять еще один член семьи — кот Гермес.

Норма потихоньку сдает, ей совсем трудно двигаться, и она практически не может ходить. Вместе с Крисом они обдумывали вариант возвращения в больницу, где за ней могла бы постоянно ухаживать медсестра, однако это удовольствие не из дешевых: за услуги ежемесячно пришлось бы отдавать 3 500 долларов. Таких денег у них нет...

Тогда Крис решил собирать пожертвования и рассказал о своей истории в социальных сетях. Многие люди прониклись проблемой и перечислили кто сколько смог. Таким образом парень собрал почти 65 000 долларов! Этой суммы теперь хватит на то, чтобы нанять постоянную сиделку домой — ведь Норма так не хочет умирать в гериатрической больнице!

Вот так одинокая пожилая женщина обрела для себя заботливого «внука», которого у нее никогда не было, а тот, в свою очередь, любимую «бабушку». За Норму можно только порадоваться, а Крису — просто пожать руку. Потому что он на самом деле большой молодец!

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