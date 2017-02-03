Но недавние фотографии Полины из спортзала вызвали недоумение. На них певица без живота, и он не угадывается даже за одеждой. Фотографии она подписала так: «В здоровом теле - здоровый дух! Пилатес очень даже настраивает на правильное настроение. А вы как начали свой день? #веснаужеблизко #полинагагарина #гагаринапоехали #pmppilates». Но те, кто верит в ее беременность, посоветовали ей быть осторожнее.
Фото: у беременной Полины Гагариной пропал живот
3. Февраль 2017 18:16
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Полина Гагарина, по слухам, ждет ребенка, и уже появились очевидцы, которые видели ее с животом.