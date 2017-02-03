Фото: у беременной Полины Гагариной пропал живот

Но недавние фотографии Полины из спортзала вызвали недоумение. На них певица без живота, и он не угадывается даже за одеждой. Фотографии она подписала так: «В здоровом теле - здоровый дух! Пилатес очень даже настраивает на правильное настроение. А вы как начали свой день? #веснаужеблизко #полинагагарина #гагаринапоехали #pmppilates». Но те, кто верит в ее беременность, посоветовали ей быть осторожнее.

В здоровом теле- здоровый дух! Пилатес очень даже настраивает на правильное настроение А вы как начали свой день?☉ #веснаужеблизко #полинагагарина #гагаринапоехали #pmppilates Фото опубликовано Polina Gagarina (@gagara1987) Фев 3 2017 в 3:40 PST