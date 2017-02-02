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Поразившая Сеть своей сексуальностью Елена Ваенга рассказала, за что ненавидит себя

Limon.ee
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Елена Ваенга призналась фанатам, что недовольна своей внешностью. Она мечтает сбросить 15-20 килограммов.

Елена Ваенга поделилась снимком, сделанным много лет назад и призналась, что в 20 лет весила 60 килограммов. Елена отметила, что понимает «двадцать лет не сорок», но надеется побороть себя и похудеть. Артистка отметила, что считает все пищевые добавки чушью и планирует сидеть на диете и заниматься спортом. 

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