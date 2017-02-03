Мужчина подвергся атаке 700 гомосексуалистов. И вот почему!

Жизнь 32-летнего Мэтью Херрика из Нью-Йорка превратилась в настоящий ад после того, как в приложении Grindr (приложение для геев и бисексуалов. — Прим. ред) появилась его фальшивая страница. Неизвестный взял для гей-профайла фото полуобнаженного Хэррика из его Instagram. На страничке были указаны все данные мужчины, пишет Ridus.ru.

Однажды американец обнаружил возле своего дома мужчину, который изъявил желание заняться сексом, указав Мэтью на его профайл в соцсети. Хэррик объяснил пришедшему, что не использует это приложение.

Однако с тех пор жителя Нью-Йорка возле его дома и около работы атакуют до 8 гомосекуалистов в день, пишет издание Metro. Всего за время существования фальшивого профиля мужчина столкнулся с 700 гомосексуалистами, которые ожидали его по указанным в приложении адресам.

«У меня украли мою жизнь. Меня унижают каждый день. Это ад», — признается Мэтью Хэррик.

Мужчина обратился к руководству приложения с просьбой разобраться в ситуации и удалить профиль. Но даже после того, как суд обязал Grindr скрыть личные данные истца, этого не произошло, и гомосексуалисты продолжили преследовать 32-летнего американца.

Теперь ньюйоркец судится с компанией из-за ее халатного отношения. Даже после 50 жалоб, приложение не заблокировало пользователя.

Что касается предположений относительно того, кто мог так жестоко подставить мужчину, то у самого Хэррика есть одна догадка на этот счет. Домашним адресом, рабочим телефоном и другой информацией обладал его бывший друг. Однако экс-бойфренд все обвинения отрицает.