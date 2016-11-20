Прислушайтесь к своей интуиции! Читайте гороскоп на 4 февраля

Идеи, совсем недавно казавшиеся прибыльными, вряд ли оправдают ожидания, а расходы окажутся значительно выше, чем можно было предположить. Не слишком хорошо пройдут презентации и деловые переговоры в неформальной обстановке, пишет Dvorec.

Напряженные отношения в семье заставляют беспокоиться и пересматривать свое поведение. Напрасными будут попытки спрятаться от проблем, но и поиск ответов на острые вопросы вряд ли увенчается успехом. Романтические знакомства нежелательны, а уже существующие связи требуют бережного отношения.

Овен

День будет вполне удачным, если вы не попытаетесь любой ценой придерживаться ранее составленного плана. Овны и вообще-то не особенно сильны в самоорганизации, а уж сегодня все, что более или менее напоминает дисциплину, им совершенно противопоказано. Важно также вовремя усмирить свой трудовой энтузиазм: жизненный потенциал несколько снижен, и перегрузки могут стать причиной недомогания.

Вряд ли вы покажетесь новым знакомым или деловым партнерам приятным собеседником: не желая тратить времени на пустые разговоры, вы стремитесь свести контакты к минимуму. Исключение составляют лишь самые близкие люди, чье общество наверняка будет вам приятно.

Телец

День будет непростым, поэтому постарайтесь запланировать нечто приятное, найти время для занятий, поднимающих настроение. Профессиональные трудности заставят беспокоиться, придется исправлять допущенные ранее ошибки, задуматься об отказе от ранее избранной тактики. Напряженность в отношениях с деловыми партнерами нарастает, все больше становится вопросов, вызывающих разногласия. В этой непростой ситуации только ваше безграничное миролюбие позволит избежать конфликтов.

Споры с родственниками могут затянуться, если вы не готовы к уступкам и компромиссам. Любимый человек нуждается в вашем внимании. Следует иметь в виду, что день не подходит для романтических путешествий и посещения многолюдных собраний.

Близнецы

Размеренное течение дня будет нарушено неожиданными событиями, и Близнецы должны быть готовы изменить свои планы, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями. Не все пройдет гладко, могут возникнуть проблемы на переговорах и встречах, но у вас наверняка будет шанс сгладить острые углы и решить проблемы мирным путем. Желательно воздержаться от поездок (за исключением запланированных ранее) и проявлять максимальную осторожность за рулем.

Взаимопонимание с близкими не назовешь полным, но при некоторой гибкости конфликтов удастся избежать, а разногласия – преодолеть. Постарайтесь не давать необдуманных обещаний любимому человеку: их невыполнение может спровоцировать серьезные проблемы.

Рак

Хороший день для работы, ваши профессиональные достижения наверняка будут внушительными и не останутся незамеченными. Увы, активизируются недоброжелатели, поэтому придется приложить некоторые усилия, чтобы избежать расставленных ими ловушек. Финансовая картина благополучна, можно делать покупки и долгосрочные инвестиции. Нежелательно проводить в этот день деловые переговоры, обсуждать вопросы, касающиеся смены работы или повышения заработной платы.

Не исключены разногласия с членами семьи, вас могут упрекнуть в недостатке интереса к общим делам. Несмотря на то, что день будет весьма насыщенным, постарайтесь найти время для спокойного отдыха – сегодня он вам просто необходим.

Лев

День беспокойный и суетливый, произойдет много событий, причем далеко не все вас порадует. Появляются новые профессиональные обязанности, приходится заниматься чужими делами, спешно приобретать новые знания и навыки. При этом следует быть готовым к критике со стороны руководства и неодобрению коллег. Это не самый подходящий день для того, чтобы выступать с новыми идеями, вносить предложения. Нежелательно также делать покупки и посещать многолюдные собрания; постарайтесь держаться в тени – так вы сбережете свои нервы.

Отношения влюбленных будут гармоничными, а вот в семье велика вероятность разногласий и споров. Стоит порадовать родственников приятным сюрпризом или найти занятие, которое окажется интересным всем и будет способствовать сплочению рядов.

Дева

День будет непростым. Велика вероятность, что откроются обстоятельства, которые помешают осуществлению давно составленных планов, придется спешно вносить коррективы в привычный график. Отношения с коллегами становятся напряженными, да и руководство предъявляет к вам высокие требования. Браться за решение новых задач следует с осторожностью, нежелательно брать на себя серьезные финансовые обязательства.

Жизненный потенциал снижается, вы более обычного раздражительны, склонны слишком много внимания уделять мелочам, придираться к близким. Благотворно скажется на настроении общение с друзьями и любимым человеком, появится шанс приятно провести время в компании старых знакомых.

Весы

Терпение и осторожность вам сегодня наверняка пригодятся, но не стоит также упускать благоприятные возможности для проявления инициативы и присущего вам творческого потенциала. Появляются новые идеи, юные представители знака смогут в полной мере раскрыть свои таланты. Найти единомышленников непросто, но умение проявлять гибкость на переговорах сослужит вам хорошую службу.

Вы нуждаетесь в спокойном отдыхе и восстановлении сил; жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, и попытки успеть все, что было запланировано, любой ценой негативно скажутся на самочувствии. Обретению душевного равновесия способствует общение с близкими и любимым человеком.

Скорпион

Деловая активность высока, но желательно все же избегать переутомления и не пытаться самостоятельно решить все возникающие проблемы. Налаживаются отношения с коллегами и руководством, появляется возможность договориться о сотрудничестве с новыми партнерами. Обсуждая вопросы, касающиеся смены работы или рода деятельности, проявляйте осторожность и не спешите отвечать согласием на сомнительные предложения.

Возможны споры с любимым человеком, да и отношения в семье становятся все более напряженными и дискомфортными. Постарайтесь разобраться в своих желаниях и обсудите их с близкими – не исключено, что ситуация отнюдь не так плоха, как кажется.

Стрелец

День будет напряженным, но с течением времени позитивные тенденции наберут силу, и этим стоит воспользоваться. Начинайте с планирования и анализа, спокойно оценивайте возможные последствия поступков, которые планируете совершить. Финансовая ситуация нестабильна, в некоторых случаях расходы придется сократить; возможны проблемы с бытовой техникой, поломки сложного оборудования.

Для того чтобы сохранить гармоничные и спокойные отношения в семье, необходимы дипломатичность и такт. Нежелательно посещать многолюдные торжества, но звезды не имеют ничего против тесной компании близких друзей. Любимый человек будет внимателен и заботлив.

Козерог

Вам предстоит пережить несколько неприятных моментов, но они не лишат вас ни оптимизма, ни веры в свои силы. Сегодня вы точно знаете, что не напрасно тратите время, и цель непременно будет достигнута, хоть это и требует приложения некоторых усилий. Активизируются завистники и недоброжелатели, их поступки заставляют менять избранную тактику, вносить коррективы в составленные планы. Безусловным плюсом этого дня является возможность провести переговоры с влиятельными особами, прийти к единому мнению.

Следует обратить внимание на состояние семейных дел, нельзя перекладывать решение семейных проблем на плечи близких. Способствовать росту жизненного тонуса будут прогулки на свежем воздухе в компании любимого человека.

Водолей

Водолеям следует уделить особое внимание любимому человеку – велика вероятность, что возникшие в этот день разногласия и проблемы будут иметь долгосрочные последствия. Это не самый подходящий день для романтического признания или начала отношений; избегайте необдуманных обещаний, фраз, которые могут быть истолкованы двояко.

Влияние неблагоприятных тенденций ощущается в сфере финансов. Придется отложить запланированные покупки и расходы, отказаться от посещения увеселительных заведений. Порадует поддержка коллег и родственников; ваши идеи будут встречены благосклонно, и найдется немало желающих помочь вам в их реализации.

Рыбы

День сложный, требующий обдуманных поступков и взвешенных решений. Можно следовать советам, полученным от коллег и членов семьи, но поступающую информацию все же лучше проверять. Сравнительно легко справляясь с профессиональными проблемами, вы теряетесь, когда приходит черед личных дел – в этой сфере вероятны сложности и затруднения. Не радует и финансовая картина: расходы значительны и не всегда являются оправданными.

Жизненный тонус весьма высок, и вы наверняка получите удовольствие от поездок, дружеских вечеринок, встреч с родственниками. Физические нагрузки должны быть умеренными: вы рискуете навредить своему здоровью, если будете требовать от организма невозможного.