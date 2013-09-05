Ужасающие подробности: растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц

Соседка и подруга Валерии Вац рассказала, что погибшая была очень сердобольным человеком. "Бывало, мы гуляли с ней по парку – он тут рядом расположен. Она брала с собой пакетик с крупами, голубей кормила", – вспоминает приятельница Валерии Игоревны.

Женщина любила животных и кормила не только голубей, но и собак. Среди них, вероятнее всего, были и те овчарки, укусы которых привели к смерти несчастной. По словам соседки, утром 2 февраля Валерия Вац, проживавшая в Басманном районе столицы, отправилась в поликлинику. Затем заглянула в сквер на внутридворовой территории, принадлежащей Министерству спорта России.

По трагической случайности, незадолго до этого, около 11 часов утра, охранник, заступивший на пост, решил выпустить из вольера сторожевых собак – четырех немецких овчарок, которые охраняли музейные экспонаты, принадлежащие расположенному рядом Музею спорта.

"Собак мы выпускаем побегать. Но в основном либо поздно вечером, либо уже ночью, когда никого из посторонних лиц около Музея не находится. Без этого никак – позади здания парковая зона, а это трудно контролируемая территория", – рассказал один из охранников.

Когда собаки выскочили из вольера, сотрудник ЧОПа вернулся на свой пост, пишет газета "Московский Комсомолец". А когда через два часа решил загнать овчарок обратно, заметил лежащее на земле окровавленное тело женщины. Прибывшие сотрудники скорой помощи, осмотрев погибшую, определили, что причиной ее смерти стали многочисленные рваные раны на теле. Во время вскрытия в судебном морге предположение подтвердилось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По информации правоохранительных органов, задержан охранник, выпустивший собак из вольера. В настоящее время следователи разбираются в деталях трагедии.