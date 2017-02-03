Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Старшеклассник снимал на видео секс с учительницей английского

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

17-летний ученик московской школы, который переспал со своим репетитором по английскому языку, — 40-летней Ириной Б., снимал на телефон свои встречи с преподавателем.

40-летняя учительница пожаловалась в Следственный комитет РФ, что подросток сам её соблазнил. Секс с преподавателем старшеклассник снимал на телефон, пишет Life.ru.

Женщина после скандала с учеником уволилась с прежнего места работы и устроилась в новую школу на северо-западе Москвы. В свою очередь, родители ученика потребовали наказать преподавателя за совращение малолетнего.

Сейчас Следственный комитет проверяет заявление родителей 17-летнего школьника и выясняет все обстоятельства.

Сам 17-летний Бахо не скрывает своих сексуальных пристрастий и, судя по его подпискам и пабликам в социальной сети, является любителем групп 18+.

Как уже отмечалось, молодой человек в школе считается красавчиком и покорителем девичьих сердец. На его странице в соцсети стоит следующий статус:

"— Какие планы на выходные?

— Исключительно... сексуальные!

— Это как?

— Пошлю всех на фиг... и высплюсь во всех позах!".

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАанглийскийжизньсексучительница
эксклюзив на limon.ee!
смотри!
Горячая тема!
Эксклюзив!
смотрите
розыгрыш
самые горячие новости limon.ee!
СМОТРИ!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:47
Мама провела 16 дней с мертвой дочкой и выложила свои фото
16:29
Перестаньте покупать куриные грудки с белыми прожилками!
16:27
Не пропусти! Любимая вечеринка «Танцевальный рай» везет в Таллинн горячих викингов!
16:23
Ужасающие подробности: растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц
16:15
Видео: бодибилдер на каблуках взорвал Инстаграм пародией на «Мисс Вселенная»
15:36
Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски (1)
15:29
Старшеклассник снимал на видео секс с учительницей английского
15:16
Джоли без макияжа и нижнего белья снялась в трейлере своего нового фильма
14:52
Родных Жанны Фриске ждут в суде
14:34
Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган
14:05
Максим Милованов: я был изумлен! Радиоведущий рассказал, какое необычное мероприятие пройдет этим летом на карьере Румму (1)
13:55
Загадка, которая поставила в тупик Сеть! Готовы поспорить, что ты не найдешь на этом снимке двухметрового питона! (фото)
13:31
И смех и грех: исполнение эротического танца закончилось для школьницы несчастным случаем (видео)
13:13
Самый известный украинец Эстонии Руслан Трочинский стал гражданином нашей страны, чтобы без проблем ездить в США и Великобританию? (3)
12:53
Ольга Бузова показала, с каким мужчиной провела ночь
12:34
Умер уже третий участник украинского шоу для похудения «Взвешенные и счастливые» (1)
12:20
Больной Хворостовский держится из последних сил (фото)
12:00
Кайли Миноуг со скандалом прогнала молодого жениха за измену
11:41
Задорнов высмеял Волочкову и Малахова
11:23
Скончалась старейшая актриса России
Все новости
KrasotkaЦеликом
Ученые нашли новую причину развития рака груди и яичников

Ученые нашли новую причину развития рака груди и яичников

Что необходимо знать о визите к гинекологу?

Что необходимо знать о визите к гинекологу?

Каждый мужчина мечтает, чтобы тесть видел в нем сына, показал опрос

Каждый мужчина мечтает, чтобы тесть видел в нем сына, показал опрос

16:47
Мама провела 16 дней с мертвой дочкой и выложила свои фото
16:29
Перестаньте покупать куриные грудки с белыми прожилками!
16:15
Видео: бодибилдер на каблуках взорвал Инстаграм пародией на «Мисс Вселенная»
15:30
Сидячая работа приводит к появлению плоских ягодиц
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски(1)
Умер уже третий участник украинского шоу для похудения «Взвешенные и счастливые»(1)
Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган
В Москве собаки растерзали вдову известного актера(1)
Старшеклассник снимал на видео секс с учительницей английского
Топ комментариев
Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!(54)
Директор школы в ответ на мнение ученицы: «Лузеры – не наш уровень!»(37)
Достойный ответ таллиннской гимназистки злым комментаторам: я не сижу на шее у родителей, сама накопила на машину и живу отдельно! (14)
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!(14)
Юмера отдыхает: девушка смутила прохожих в Ласнамяэ своим странным поведением!(2)
CмотриЦеликом
Ужасающие подробности: растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц

Ужасающие подробности: растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц

Максим Милованов: я был изумлен! Радиоведущий рассказал, какое необычное мероприятие пройдет этим летом на карьере Румму

Максим Милованов: я был изумлен! Радиоведущий рассказал, какое необычное мероприятие пройдет этим летом на карьере Румму (1)

И смех и грех: исполнение эротического танца закончилось для школьницы несчастным случаем (видео)

И смех и грех: исполнение эротического танца закончилось для школьницы несчастным случаем (видео)

1. фев
Видео: уфологи нашли на Марсе трехметровый скелет гуманоида
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартистбузовавидеогороскопдевушкадочьженщинажизньзвездыинтересноинтиммужчинамузыкаольга бузовапевецпевицароссиясекссмертьсмотрисшаталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees