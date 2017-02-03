Старшеклассник снимал на видео секс с учительницей английского

40-летняя учительница пожаловалась в Следственный комитет РФ, что подросток сам её соблазнил. Секс с преподавателем старшеклассник снимал на телефон, пишет Life.ru.

Женщина после скандала с учеником уволилась с прежнего места работы и устроилась в новую школу на северо-западе Москвы. В свою очередь, родители ученика потребовали наказать преподавателя за совращение малолетнего.

Сейчас Следственный комитет проверяет заявление родителей 17-летнего школьника и выясняет все обстоятельства.

Сам 17-летний Бахо не скрывает своих сексуальных пристрастий и, судя по его подпискам и пабликам в социальной сети, является любителем групп 18+.

Как уже отмечалось, молодой человек в школе считается красавчиком и покорителем девичьих сердец. На его странице в соцсети стоит следующий статус:

"— Какие планы на выходные?

— Исключительно... сексуальные!

— Это как?

— Пошлю всех на фиг... и высплюсь во всех позах!".