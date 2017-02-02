Самый известный украинец Эстонии Руслан Трочинский стал гражданином нашей страны, чтобы без проблем ездить в США и Великобританию?

Музыкант Руслан Трочинский сказал в интервью, что получение гражданства – это как развитие ребенка от рождения до школы. «Приехал сюда, начал с нуля учить язык, петь», - сказал Руслан, который разбирается в Конституции Эстонии и сдал экзамен по государственному языку.

«Я хороший гражданин этой страны, где могу быть ценным, больше помогать своему народу и развивать ту страну, в которой живу», - так музыкант прокомментировал причину получения эстонского гражданства.

«Хоть я и ждал синего паспорта, получил красный, - сказал Трочинский. – Как музыкант я часто выезжаю за пределы Эстонии, с украинским паспортом у меня были в некоторых странах проблемы, например, в Великобритании, Канаде, Америке. Теперь этих проблем нет, двери для меня распахнулись совершенно по-другому».

Смотрите видеоинтервью на эстонском языке!