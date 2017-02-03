И смех и грех: исполнение эротического танца закончилось для школьницы несчастным случаем (видео)

На записи она и ее подруга исполняют медленный танец под романтичную музыкальную композицию, а через мгновение она неудачно садится прямо на железный штырь от обувницы. После этого девушку немедленно госпитализировали.

«Я попала в больницу, мне наложили несколько швов на ягодицы. А как прошел ваш вечер пятницы?» - написала девушка в своем Twitter.

Любопытно, что Браун сама опубликовала шокирующее видео, как она получает травму.

"Не спрашивайте, почему я столь вызывающе танцую, потому что я не знаю", — написала британка.