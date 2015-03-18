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Умер уже третий участник украинского шоу для похудения

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На днях стало известно о смерти участницы третьего сезона украинского шоу для похудения «Взвешенные и счастливые» - 44-летней Евгении Мостовенко, и эта новость вызвала бурю обсуждений в Сети. Ведь это уже третий летальный исход среди участников проекта.

В третьем сезоне шоу Евгения Мостовенко похудела за 9 месяцев на 36 кг (это всего 4 кг в месяц). После проекта она перенесла операцию, а причиной смерти теперь называют кровоизлияние в мозг и отек легких, пишет Soulpost.ru.

1,5 года назад, в сентябре 2015-го, умер 52-летний Игорь Пашинский, который не дожил до финала своего пятого сезона. За 4 месяца он сбросил 51 кг, а через полтора месяца после ухода с шоу он скончался в результате язвенного кровотечения и обширного инфаркта.

Но больше всего всех потрясло известие о смерти молодого 32-летнего Ильи Яковлева, участника третьего сезона. Об этом стало известно в мае 2015-го. На шоу он похудел на 48 кг, попал в тройку финалистов, женился на Наталье Москаленко, которую встретил на проекте, но через год умер от инсульта.

Специалисты отмечают, что, конечно, стремительное похудение, тем более в условиях телешоу — это большой и физический, и эмоциональный стресс. Но если смерть наступила не сразу, а лишь через несколько месяцев, а то и лет, то вряд ли это взаимосвязано. Скорее всего у людей были свои предрасположенности и проблемы со здоровьем, в том числе и те, которые они приобрели еще обладая излишним весом.

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