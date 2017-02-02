Ольга Бузова показала, с каким мужчиной провела ночь

Делали они это ночью, потому что днем заняты. Поклонники телеведущей беспокоятся, что она мало спит: «Бедная Оленька, вы отдыхайте почаще, нельзя же так!», «Олечка, ты вообще спишь? Ты везде и всюду успеваешь, молодец!», «А когда ты спишь?», «Откуда столько сил?». Безусловно, ей льстит такое внимание поклонников.