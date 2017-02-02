Делали они это ночью, потому что днем заняты. Поклонники телеведущей беспокоятся, что она мало спит: «Бедная Оленька, вы отдыхайте почаще, нельзя же так!», «Олечка, ты вообще спишь? Ты везде и всюду успеваешь, молодец!», «А когда ты спишь?», «Откуда столько сил?». Безусловно, ей льстит такое внимание поклонников.
Ольга Бузова показала, с каким мужчиной провела ночь
3. Февраль 2017 12:53
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Ольга Бузова показала в блоге свою встречу с резидентом Comedy Сlub Антоном Лирником, чтобы отрепетировать одну из сцен спектакля, в котором она участвует, передает 7d.org.ua.