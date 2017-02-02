Больной Хворостовский держится из последних сил (фото)

Дмитрий Хворостовский, о котором на протяжении некоторого времени ничего не было известно, объявился в социальных сетях. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram оперный певец опубликовал новую фотографию, на которой запечатлен вместе с супругой Флоранс, сыном Максимом и дочерью Ниной.

"Хорошо быть дома! Много любви вам" – написал Хворостовский. Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию своего кумира. "Милаши, счастья вам и здоровья)) особенно родителям", "Здоровья вам", "Храни Господь Вас и Вашу семью ! Желаю – не иметь преград, не знать врагов, а любить и радоваться! Здоровья на многие лета!!!", "Какое трогательное фото!!! Счастья и здоровья красивому семейству! Дмитрий, мы любим Вас и гордимся!!!" – прокомментировали фото Хворостовского фанаты.

Хворостовский держится на позитиве, хотя недавно на него свалились новые неприятности. В конце декабря 2016 года Дмитрий, борющийся с тяжелым онкологическим заболеванием, был госпитализирован в Санкт-Петербурге с пневмонией.

Информацией поделился отец Хворостовского. "Так как его организм очень ослаблен после разных химий, для него даже малейшая простуда представляет большую опасность". – объяснил он. К счастью, Дмитрий поправился и вернулся к семье.