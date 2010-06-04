Кайли Миноуг со скандалом прогнала молодого жениха за измену

Джошуа Сассе и Кайли Миноуг. Фото: Scanpix/PA Images

В личной жизни Кайли Миноуг снова наступила черная полоса. 48-летняя австралийская исполнительница узнала об измене своего жениха, 29-летнего актера Джошуа Сассе. Как утверждает The Sun, когда информация о неверности возлюбленного дошла до певицы, она закатила ему жуткий скандал и выгнала из дома. "Она ему больше не верит", – сообщили журналистам в близком окружении певицы. В довершение артистка сняла кольцо, которое Джошуа преподнес ей на помолвку.

Как выяснили ушлые репортеры, за спиной Миноуг Сассе крутил роман с 34-летней Мартой Миланс. Со знойной испанкой Джошуа познакомился на съемочной площадке фильма "Завтра не будет". Говорят, вся команда, которая работала над картиной, была в курсе их интрижки. По всей видимости, слухи дошли и до самой Кайли Миноуг.

"Кайли абсолютно разбита и опустошена. Она ведь действительно думала, что он ее единственный", – рассказали друзья артистки. А некоторые папарацци умудрились заснять Миноуг, когда она со слезами на глазах о чем-то рассказывала приятельнице.

Говорят, Джошуа клялся и божился Кайли, что он прекратил отношения с Мартой, однако певица не захотела слушать жениха и указала ему на дверь. В настоящее время Сассе находится в доме своих родителей.