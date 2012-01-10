Задорнов высмеял Волочкову и Малахова

В новом сообщении на странице "ВКонтакте" Михаил остроумно прошелся по знаменитой балерине Анастасии Волочковой, прославившейся на ниве публичного оголения и демонстрации шпагата в самых неожиданных местах, телеведущему Андрею Малахову, успешной бизнесвумен Тине Канделаки, прославленному скульптору Зурабу Церетели, боксеру Николаю Валуеву и другим выдающимся россиянам.

Задорнов составил собственную Книгу рекордов: "Самый долгий поцелуй был зафиксирован в Хабаровске, когда 8-летний Вова зимой прикоснулся губой к качелям. Самый компанейский человек живет в Воронеже. Даже выходя из троллейбуса, он прощается за руку с каждым пассажиром. Самая некрасивая девушка живет в Сызрани. Когда она загружает в компьютер свои фотографии, иконка фотошопа начинает дрожать. Самый большой в мире пельмень слепил Зураб Церетели, после чего сварил его в Химкинском водохранилище. Самое большое плоскостопие у жителя Москвы, который задумался на эскалаторе. Больше всех пострадал от магнитной бури россиянин, который подарил жене на день рождения магнитик на холодильник. Самый религиозный человек живет на Соловках. У него на груди 75 куполов! Самый виртуозный баянист живет в Химках. Возвращаясь ночью со свадеб, он наигрывает "Полет шмеля" на кнопках домофонов. Шесть миллиардов просмотров – такой рекорд поставила некая Анастасия В., разместив свои эротические фотографии в муравейнике. Самый долгий телефонный разговор зафиксирован в Москве, когда Тина Канделаки случайно позвонила Андрею Малахову.

К слову, ранее Задорнов пошутил над Филиппом Киркоровым и Дидье Маруани. Юморист сравнил поп-короля с популярным героем средневековых английских народных баллад, благородным предводителем лесных разбойников. "Киркоров – наш Робин Гуд: отбирает мелодии у богатых иностранцев и дарит их россиянам", – поглумился над исполнителем юморист.

Другую шутку Задорнов посвятил оппоненту популярного певца. "В Москве задержали французского композитора Дидье Маруани, после того как Киркоров сообщил в полицию, что француз вымогал у него миллион евро. А по-моему, это новый вид экстремального туризма – "Улюкаев-тур", – иронизирует Михаил.

Напомним, в начале осени Задорнов сообщил поклонникам, что ему предстоит курс химиотерапии, и тем самым признал, что страдает онкологическим заболеванием. "Я вообще думаю, что все не так безнадежно, как порой кажется. Во всяком случае, сопротивляться надобно. Да, лечение предстоит тяжелое и долгое. А потому и концерты многие отменяются. На такую терапию, как химия, нужно экономить силы, не расплескивать их на разного рода боковую суету. Вон какой Хворостовский молодец! Все правильно делает!" – отметил юморист.