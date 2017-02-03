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Максим Милованов: я был изумлен! Радиоведущий рассказал, какое необычное мероприятие пройдет этим летом на карьере Румму

Максим Милованов
Максим Милованов
DJ радио «Волна»
Limon.ee
Limon.ee
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О том, что этим летом в Эстонии пройдёт крупнейший техно-фестиваль в Европе, я узнал из английского журнала Mixmag. Сначала мне показалось, что это чья-то шутка. Или редактор журнала опечатался, перепутав страны. Но нет! 

Вбив в поиск слова: Tallinn, Into the valley 2017, я нашёл официальный сайт шведской промоутерской компании, которая отвечает за данное мероприятие. И каково же было мое удивление и радость, когда я увидел список любимых артистов, да еще в таком количестве! Итак,обо всём по порядку.

Шведский фестиваль Into The Valley с 2015 года проходил в карьере Dalhalla в 260 километрах на север от Стокгольма. Главной идеей было использование живописного места, где городские жители могли бы создать новое, уникальное настроение, в котором, в то же время, есть все привычные составляющие – музыка, искусство, технологии, еда и напитки. На протяжении двух лет лайнапы были более чем продвинутыми. В 2017-ом идея фестиваля остаётся той же, но обретает новую форму. Теперь это три формации: into the valley, into the factory и into the castle – Эстония, Швеция и ЮАР – долина, завод, замок. Остановимся подробнее на первой – самой близкой по расположению к нам. 

В 45-ти минутах от Таллинна располагается мифический карьер Rummu – место с интересной историей. На сформированном в конце 1930-х годов для добычи известняка и мрамора карьере трудились заключенные тюрем Мурру и Румму. 

До сих пор ходят слухи о том, что ныне затопленная тюрьма была одной из самых страшных в своё время и оставила глубокие следы в истории. С наступлением нового века тюрьму ликвидировали, затопив водой большую её часть. И некогда серый карьер получил новую жизнь с кристально чистой водой и зелеными полями вокруг. Старая и страшная тюрьма канула в лету и от неё остались лишь воспоминания и мифы.

С 29 июня по 2 июля в этом уникальном месте пройдёт самый необычный музыкальный фестиваль этого года INTO THE VALLEY. Дословно это название можно перевести, как «В долину».

И действительно, именно в долине, вдали от шумного города, траффика и суеты соберутся музыкальные туристы и супер-диджеи современности, чтобы на три дня забыть обо всех проблемах и просто веселиться и танцевать.

Всего 69 артистов, среди которых боги электронной сцены, такие как: Ricardo Villalobos, Dixon, Jeff Mills, Kerry Chandler, Nastia, Rhadoo и другие.

Line up

INTO THE VALLEY –  это первый музыкальный фестиваль в карьере Rummu. При этом это первый андеграундный фестиваль подобного рода за последние 15 лет на территории Эстонии. Такого количества суперзвезд техно-сцены на одном мероприятии у нас в стране не было никогда.

На сегодня известны 32 из 69 имен артистов, чья музыка будет звучать «В Долине» Румму на фестивале:

Andrey Zots

Anna Hanna

Answer Code Request 

Anthea

Bella Sarris

The Black Madonna 

Cassy

Cobblestone Jazz (live)

Dixon

Ellen Vene

Helena Hauff

Hunee

Janina

Jeff Mills

Kask

Kerri Chandler

Kim Ann Foxman 

Kink (live) featuring Rachel Row

Marcel Dettmann

Midland

Nastia

Olga Korol 

Praslesh

Rebolledo

Recondite (live)

Regis

Rhadoo

Renaat R & S

Ricardo Villalobos

Sassy J

Stockholm Murder Girls 

Билеты

Билет на все три дня обойдется в 150 евро. Ближе к дате проведения стоимость будет увеличиваться. Хочу обратить особое внимание, что минимально допустимый возраст для посетителей фестиваля 23+, однако также будут доступны билеты 20+. С какими ограничениями при этом вам придется столкнуться – одним организаторам известно.

Жилье

Организаторы предлагают множество вариантов проживания как на территории фестиваля, так и в гостиницах Таллинна. По своему опыту могу сказать, что жить лучше в палаточном лагере. Помимо экономии времени и средств на трансфер, это позволяет полностью погрузиться в атмосферу фестиваля и завести интересные знакомства. 

Ещё раз повторюсь: это первый андеграундный фестиваль подобного рода за последние 15 лет на территории Эстонии. И неизвестно, когда ещё в нашу страну приедет столько звёзд мировой клубной сцены.

Поэтому без раздумий бронируй билеты и занимай палатку на территории!

До встречи «В Долине» на INTO THE VALLEY. Больше информации вы найдете ЗДЕСЬ!

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