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Ух, как хороша! Настя Каменских в откровенном костюме удивила новым образом (фото)

Limon.ee
Limon.ee
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Певица Настя Каменских, которая недавно пережила сложную операцию сразу на двух ногах, продемонстрировала новый сексуальный образ. На фото исполнительница позирует в гримерной комнате в откровенном наряде, пишет Сегодня.ua.

Каменских предстала без привычных кудряшек и в черном костюме, состоящем из коротких шортов, напоминающих трусы, и топа с длинными рукавами.  

Настя выпрямила волосы и похвасталась подтянутой фигурой. Свой образ звезда дополнила висячими серьгами и вечерним макияжем с темной помадой.

Подписчики в восторге от внешнего вида артистки: "Выглядишь как в 20", "Настюша, ты шикарна", "Похудела так", "Как ты изменилась и похудела", "Шикарно выглядишь", "Опять трусы", "Как всегда потрясающая", "Ух ты, как ты похудела", "Вот эти трусы просто кошмар", "Где Настя? Только прическа осталась", – прокомментировали пользователи.

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