Мелания Трамп решила проживать отдельно от мужа

Возможно, Мелания решится перебраться в Вашингтон несколько позднее. Сама бывшая модель предпочитает не комментировать информацию, которая появилась в прессе. Источники из окружения Трамп рассказали журналистам о том, как обстоят дела в ее семье.

«Они вряд ли переедут до конца учебного года. Мелания может переехать к мужу в любой момент, но они будут поступать так, как будет лучше для Бэррона», – сказал инсайдер корреспондентам.

В данный момент Мелания и ее сын Бэррон навещают 45-го президента США по выходным. В связи с этим таблоиды называют избранницу главы государства «воскресной женой». Тем не менее, такое положение дел, по-видимому, устраивает миллиардера. В беседе с журналистами он сказал, что не жалуется на сложившуюся ситуацию. Дональд Трамп не чувствует себя одиноким, живя отдельно от семьи.

«Нет, ведь я работаю допоздна, так что все хорошо», – сообщил он.

По данным журналистов, Мелания Трамп добирается до любимого мужа всего за 90 минут, и это при том, что она живет в роскошной башне супруга, расположенной в Нью-Йорке. Специально для близких главы Америки придумали сложный и дорогостоящий маршрут с двумя пересадками. Сначала Мелания с сыном едут на роскошном лимузине, затем летят на вертолете, а после этого пересаживаются на частный самолет.

Между тем, поговаривают, что настоящей первой леди США является не бывшая фотомодель, а старшая дочь президента Иванка Трамп. По некоторым данным, она имеет очень большое влияние на отца. Дональд Трамп часто прислушивается к советам и рекомендациям наследницы. Тем не менее, сама Иванка подобные предположения отвергла. По словам девушки, она не будет выполнять роль «боевой подруги» главы государства. Такие заявления Иванка назвала неуместными.