Юлия Высоцкая ответила на нападки недоброжелателей

Она устала от постоянного негатива, направленного в ее сторону, и решила ответить обидчикам. Юлия Высоцкая уже много лет ведет кулинарную передачу "Едим дома", хотя у нее нет специального образования. И это многих смущало. Однако Юлия Высоцкая заявила, что умеет заражать людей идеей. После ее заразительной подачи людям хочется приготовить блюдо, о котором она рассказывает. Это делает ее саму и ее передачи уникальными и неповторимыми.