Ужас... Узнав об этих трех последствиях, вам уже не захочется использовать смартфон перед сном

Однако по мере того, как смартфоны становятся все привычнее, исследований тоже становится всё больше. И их выводы не радуют, пишет Lifter.

Ультрафиолетовый свет от экрана смартфона может привести к серьёзным нарушениям здоровья.

Ультрафиолетовое излучение — нормальная часть светового спектра, и мы каждый день подвергаемся ему под лучами солнца. Однако ночное облучение этим светом, вызванное экраном смартфона, планшета, ноутбука и т. п., может повредить зрению. Кроме того, оно подавляет выработку гормона мелатонина, что нарушает естественный цикл сна.

Вот три проблемы, к которым приводит использование смартфона по ночам:

1. Повреждения глаз

Ультрафиолетовое облучение по ночам приводит к повреждению сетчатки глаза и макулодистрофии. Макулодистрофия — это потеря центрального зрения, то есть способности видеть то, что находится прямо перед тобой.

Ультрафиолетовое облучение также связано с возникновением катаракт. Один врач говорит, что видел 35-летних, у которых на глазах катаракты, как у 75-летних. Он связывает это с использованием смартфонов, хотя требуется больше исследований, чтобы утверждать наверняка.

2. Нарушения сна

Как сказано выше, ультрафиолетовый свет нарушает выработку мелатонина. Мелатонин — это гормон, управляющий циклом сна. Если цикл сна нарушен, вы не можете выспаться.

Нарушение цикла сна и хронический недосып приводят ко многим проблемам, включая:

Сердечно-сосудистые заболевания

Замедленную реакцию

Провалы в памяти

Депрессию

Старение кожи

Лишний вес

3. Повышенный риск раковых заболеваний

Ультрафиолетовое облучение по ночам и вызванные этим проблемы со сном повышают риск развития рака, особенно рака груди и простаты. Мелатонин, подавляемый ультрафиолетом, также является антиоксидантом, необходимым организму для борьбы с раковыми клетками.

Проще говоря, мелатонин помогает организму сражаться с раком, а ультрафиолет понижает выработку этого гормона. Однократное понижение — не проблема, но некоторые люди часами лежат со включёнными смартфонами перед сном, причём каждую ночь. Со временем это приводит к серьёзным проблемам, перечисленным выше.

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