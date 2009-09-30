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В Москве собаки растерзали вдову известного актера

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Установлена личность женщины 1937 года рождения, загрызенной немецкими овчарками на территории московского Минспорта. Ею оказалась вдова советского диктора и киноактера Кирилла Ваца Валерия.

Как пенсионерка оказалась рядом с вольерами сторожевых собак, пока неизвестно. Выпущенные на прогулку овчарки набросились на женщину и загрызли ее. Прибывшие врачи констатировали смерть. В ходе осмотра трупа раны были признаны прижизненными.

Выгуливавший животных сотрудник покинул рабочее место, а когда вернулся – увидел тело. Правоохранительные органы проводят проверку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. 

Кирилл Вац: кадр из сериала "Стратегия победы"

Кирилл Вац – советский диктор, переводчик-синхронист, киноактер. Снялся в ряде фильмов, таких как "Одиночное плавание" и "Анна Каренина", работал диктором иностранного вещания советского радио.  

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