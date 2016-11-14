Сегодня следует проявить осторожность! Читайте гороскоп на 3 февраля

Напряженность эмоционального фона практически не отразится на романтических отношениях, но может привести к ссорам с родственниками и представителями старшего поколения. Те, кто отправляется в далекие поездки, должны позаботиться о здоровье – высока вероятность недомоганий, связанных с переменой климата, часового пояса или отказом от обычного режима питания, пишет Dvorec.

Овен

Серьезных причин для беспокойства нет, но настроение Овнов сегодня не назовешь хорошим. Представители этого знака склонны терять уверенность в себе и оптимизм из-за малейших затруднений, совершать опрометчивые поступки и слушать советчиков, на которых не стоило бы обращать внимания. Вам необходимы позитивные эмоции, поэтому позаботьтесь о том, чтобы в течение дня у вас нашлось время для приятных занятий или отдыха.

Возможны недоразумения в семье, разногласия, касающиеся имущественных и финансовых вопросов. Постарайтесь сократить расходы, связанные с развлечениями, откажитесь от спонтанных покупок.

Телец

Тельцов ждет насыщенный и интересный день, увы, не лишенный некоторых трудностей. Профессиональные дела вызывают у вас неподдельный интерес, однако не всегда удается заниматься ими без ущерба для личной жизни. Члены семьи ждут от вас некоторых жертв, и будут весьма недовольны, если вы принесете их без должного энтузиазма. Разногласия, вызванные несходством точек зрения на некоторые вопросы, могут осложнить отношения с друзьями и любимым человеком.

Избегайте посещения сомнительных увеселительных заведений, многолюдных развлекательных мероприятий. Звезды советуют найти время для занятий спортом, танцев или просто хорошей прогулки.

Близнецы

Возможны трудности в отношениях с деловыми партнерами и руководством, споры с коллегами, разногласия с единомышленниками. Однако все это не помешает вам добиться значительных профессиональных успехов, осуществить свои планы и расширить сферу влияния. В борьбе с недоброжелателями вы наверняка одержите верх, для этого придется лишь применить фантазию и воспользоваться какими-то необычными методами.

В семье складывается непростая ситуаций, конфликт интересов может привести к ссоре, значительному охлаждению отношений. Не стоит торопить события, форсировать ситуацию; постарайтесь по мере сил сгладить острые углы.

Рак

Этот день пройдет неплохо, если вы сможете не поддаться царящей вокруг суете и будете придерживаться собственной точки зрения на важные вопросы. Ваши недоброжелатели весьма изобретательны и хитры, велика вероятность, что сегодня они будут всячески демонстрировать дружеское расположение, готовность помочь. Не попадитесь в эту ловушку – вы рискуете связать себя невыполнимыми обязательствами.

Этот день не подходит для того, чтобы начинать романтические отношения на работе, демонстрировать свой особый интерес к кому-то из коллег или деловых партнеров. Нежелательно также отправляться в поездки, цель которых вам доподлинно не известна.

Лев

День значительного прогресса в профессиональной сфере. Ваша настойчивость принесет отличные плоды, позволит укрепить авторитет, заключить выгодные сделки. Не следует обсуждать свои планы с малознакомыми людьми, принимать во внимание информацию, которую не удается проверить – не исключено, что особы, любящие поговорить о чужих делах, вольно или невольно навредят вам.

Снижается жизненный потенциал, это может повлечь за собой ухудшение самочувствия. Нежелательно проводить в этот день процедуры, последствия которых могут ухудшить ваш внешний вид, например, красить волосы. В личных отношениях серьезные перемены произойдут лишь в том случае, если вы сами выступите их инициатором.

Дева

День сложный, успехов смогут добиться только те, кто готов трудиться и прикладывать нешуточные усилия. Возможны разногласия с коллегами и ссоры с руководством, не исключены финансовые проблемы. Новые задачи, решением которых вам сегодня предстоит заниматься, оказываются весьма сложными, так что будьте готовы призвать на помощь свой опыт и все те знания, которыми располагаете.

Критика со стороны членов семьи не всегда будет обоснованной и уместной, но вы поступите мудро, если не будете давать воли раздражению и обидам. Поддержка любимого человека очень важна и обязательно будет получена. Желательно отказаться от незапланированных поездок и занятий, связанных с серьезной физической нагрузкой.

Весы

Вы сможете добиться серьезных профессиональных успехов, если будете действовать самостоятельно. Сотрудничество связано с серьезными проблемами, а слепое следование чужим советам может иметь непредсказуемые последствия. Особенно сложным для вас будет решение финансовых вопросов; расходы, связанные с покупкой лекарств или оплатой медицинских процедур, окажутся весьма высокими.

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, есть вероятность переутомления, проблем со здоровьем. Перепады настроения и напряженный эмоциональный фон не скажутся на ваших отношениях с близкими, но в целом будут оказывать негативное воздействие. Вам полезны небольшие физические нагрузки, игровые виды спорта.

Скорпион

Тяжелый день, противоречивый и требующий обдуманных поступков. На работе складывается крайне непростая ситуация, которую вы должны взять под контроль, чего бы это ни стоило. Сегодня вам предстоит заниматься исправлением чужих ошибок, давать коллегам ценные советы, руководить поступками других людей. Безусловно, последнее льстит самолюбию, но помните, что лишняя ответственность не пойдет вам на пользу. Финансовая ситуация может ухудшиться, даже если вы будете очень бережливы.

Работа и домашние дела практически не оставят вам времени на развлечения, будьте готовы к тому, что в ранее составленные планы придется внести изменения. Близкие люди наверняка придут вам на помощь, но наиболее важное решение и воплотите в жизнь самостоятельно.

Стрелец

Этот день можно назвать нейтральным. Присутствуют и негативные, и позитивные тенденции, и только от вас зависит, какие из них проявятся сильнее. Успехов в работе добьются те Стрельцы, которые проявят максимум усидчивости и аккуратности. Уделяйте внимание мелочам: позже выяснится, что они куда важнее, чем кажется сейчас. Очень непроста финансовая ситуация, и это может даже стать причиной семейных проблем. Постарайтесь свести к минимуму расходы, связанные с развлечениями.

Неплохо сложится запланированная поездка, некоторым представителям знака она подарит не только приятные впечатления, но и интересные знакомства. Романтические привязанности становятся прочнее, но вы не всегда способны контролировать свои эмоции, что может негативно сказаться на развитии отношений.

Козерог

День сложный. Окружающие ждут от вас многого, при этом отказывая в помощи и поддержке, на которые вы имеете полное право рассчитывать. Однако не стоит бояться трудностей, они обязательно преодолены – у вас достаточно упорства, ума и воображения, чтобы найти выход из любой, даже самой сложной ситуации. Несколько ухудшится финансовое положение; покупки, сделанные в этот день, будут весьма удачными, но обойдутся недешево.

Ссоры в семье могут быть вызваны нежеланием близких считаться с вашими интересами. Идите на уступки, если готовы к ним, но не позволяйте никому манипулировать собой. Лучший способ решения проблем в отношениях с любимым человеком – откровенная беседа и признание своих ошибок.

Водолей

Водолеям этот день принесет как радости, так и неприятности. В любом случае, впадать в уныние не стоит – в ваших силах добиться поставленных целей и реализовать свои планы. Конфликты с коллегами портят настроение, но не мешают работе, как и разногласия с руководством. Вашему умению находить выход в непростых ситуациях и учитывать интересы самых разных людей можно только позавидовать.

Разногласия с родственниками серьезны и касаются в основном имущественных и финансовых вопросов. В этот день нежелательно принимать окончательные решения, совершать поступки, которые могут иметь долгосрочные последствия. Поездки сложатся удачно, если вы уделите достаточно внимания подготовке и позаботитесь о своем здоровье.

Рыбы

Во многих делах можно достичь значительного прогресса благодаря уникальной способности сочетать традиционный подход к решению проблем с собственными оригинальными методами. Ваш творческий потенциал наверняка будет востребован; смело делитесь своими идеями – это поможет найти единомышленников и союзников. Финансовая картина вполне благоприятна, можно приобретать вещи, которые пригодятся вам в поездках и во время отдыха.

В отношениях с родственниками присутствует напряженность, от вас требуется не только терпение, но и готовность признать и исправить свои ошибки. Любимый человек будет рад провести время с вами, не лишайте его этого удовольствия.