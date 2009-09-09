А может, ты тоже такой? 11 вещей, которые делают на выходных неудачники

У них нет плана

Не каждая минута вашего уик-энда должна быть спланирована, но хорошо бы иметь общее представление о том, что бы вы хотели сделать на выходных и сколько это времени займет. Это позволит вам сэкономить время и запланировать несколько событий, пишет Soulpost.ru.

Они не выделяют время для любимых

На протяжении трудовых дней, возможно, сложно уделять время близким. Побалуйте их на выходных.

Они позволяют технологиям поглотить себя

Отбросьте свой телефон. Выключите вашу электронную почту и дайте понять коллегам, что вы не будете отвечать на запросы. Не увлекайтесь технологиями.

Они не наслаждаются собой

Проводите ли вы выходные в одиночку или в компании друзей, убедитесь, что делаете то, что делает вас счастливым в свободное время.

Они все время спят

Возможно, вы слишком много выпили в пятницу и восстанавливаетесь. Может, вы просто суперустали. В любом случае, вы можете испортить собственный цикл сна, поэтому немедленно вставайте с кровати.

Они сильно тратятся

Вы экономите всю неделю, а затем тратите все до копейки на выходных. Рассмотрите более дешевые варианты развлечений, например, бесплатные события и встречи.

Они не думают о своих целях

Во время напряженной недели может быть сложно выделить время, чтобы подумать о своей жизни и целях. Очень важно сверятся со своими планами хоть иногда и понять, правильной ли дорогой вы идете.

Они не могут перестать думать о работе

Распланируйте в пятницу, что вам нужно сделать в понедельник и со спокойной душой отправляйтесь на заслуженный отдых на выходных. Быть подготовленным – круто, быть трудоголиком – нет.

Они бездельничают и жалеют об этом

Ничегонеделание на выходных может быть отличным способом расслабиться. Но если ваша лень заставляет вас скучать и игнорировать важные поручения и работу по хозяйству, значит вам пора переосмыслить то, как вы проводите субботу и воскресенье.

Они не расслабляются

Такие люди – полная противоположность ленивым, они планируют слишком много в свой график на выходных. Чтобы быть продуктивным, и, следовательно, успешным на работе, очень важно использовать выходные для того, чтобы подзарядиться. Если ваши выходные – сплошная беготня, то вы никогда не сможете отдохнуть и освежиться, что может повлиять на ваш успех.

Они не готовятся к грядущей неделе

Ночь воскресенья — прекрасное время, чтобы подготовить планы на неделю вперед. Вы можете выполнить необходимый список дел, обновить или пересмотреть календарь, или просто думать о том, чего вы хотели бы достичь в ближайшие дни. Неудачники не в состоянии сделать любой пункт из вышеперечисленных.