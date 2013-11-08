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Анжелика Варум потеряла голос

Limon.ee
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Известная российская певица Анжелика Варум рассказала об трагедии, произошедшей с ней недавно.

Оказалось, что в результате аварии она утратила свой певческий голос. Анжелика Варум рассказала, что несколько лет назад попала со своим мужем Леонидом Агутиным в ДТП. Им на встречу вылетел другой автомобиль, но, к счастью, они отделались легким столкновением. Однако известная певица от испуга настолько сильно вскрикнула, что на секунду ей показалось, что ее голос превратился в бас. И действительно, из-за сильного стресса она еще полгода говорила басом. Варум подумала, что она навсегда потеряла голос, но врачи уверили ее, что она не порвала связки. Спустя некоторое время ее голос восстановился.

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