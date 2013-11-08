Оказалось, что в результате аварии она утратила свой певческий голос. Анжелика Варум рассказала, что несколько лет назад попала со своим мужем Леонидом Агутиным в ДТП. Им на встречу вылетел другой автомобиль, но, к счастью, они отделались легким столкновением. Однако известная певица от испуга настолько сильно вскрикнула, что на секунду ей показалось, что ее голос превратился в бас. И действительно, из-за сильного стресса она еще полгода говорила басом. Варум подумала, что она навсегда потеряла голос, но врачи уверили ее, что она не порвала связки. Спустя некоторое время ее голос восстановился.
Анжелика Варум потеряла голос
2. Февраль 2017 17:54
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Известная российская певица Анжелика Варум рассказала об трагедии, произошедшей с ней недавно.