Анжелика Варум потеряла голос

Оказалось, что в результате аварии она утратила свой певческий голос. Анжелика Варум рассказала, что несколько лет назад попала со своим мужем Леонидом Агутиным в ДТП. Им на встречу вылетел другой автомобиль, но, к счастью, они отделались легким столкновением. Однако известная певица от испуга настолько сильно вскрикнула, что на секунду ей показалось, что ее голос превратился в бас. И действительно, из-за сильного стресса она еще полгода говорила басом. Варум подумала, что она навсегда потеряла голос, но врачи уверили ее, что она не порвала связки. Спустя некоторое время ее голос восстановился.