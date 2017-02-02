Российских артистов не пустят на «Евровидение»

«Мы находимся в постоянном контакте с российской делегацией и договорились с ее руководителем – в состав российской делегации войдут только те лица, которые могут работать в Украине», – цитирует украинское издание «Общественное вещание» супервайзера конкурса Йона Ола Санда.

К слову, в черных списках украинского минкульта находятся Иосиф Кобзон, Валерия, Наталья Королева, Олег Газманов и другие российские звезды.

Напомним, недавно в Киеве завершилась процедура жеребьевки «Евровидения-2017». Перед началом мероприятия на сцену вышел мэр города Виталий Кличко и попытался изъясниться на английском языке, но с произношением возникли проблемы. Временами его речь казалась набором слов.

По итогам жеребьевки Россия выступит во втором полуфинале, который пройдет 11 мая. Финал «Евровидения» запланирован на 13 мая.