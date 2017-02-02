Фото: 45-летняя Нонна Гришаева вышла на сцену в прозрачной юбке

Фото, на котором запечатлена Нонна в смелом наряде, актриса опубликовала в Instagram. Рядом с ней изображен Николай Басков. Судя по довольной улыбке певца, ему нравится наряд соведущей.

Стилисты нашли для знойной брюнетки абсолютно прозрачную юбку из зеленой невесомой ткани, похожей на газ. Интимные места Гришаевой прикрывают полы удлиненного жакета. В итоге и срама не видно, и ноги кажутся бесконечными.

Для пущего эффекта актриса надела розовые туфли на толстой подошве, что зрительно удлинило ее конечности. Плюс на редкость удачный ракурс. И выглядит Нонна настоящей королевой на сцене, а привыкший ко всеобщему обожанию Золотой голос России смотрится всего лишь как член ее свиты, несмотря на ажурные рукава пиджака и вздернутый хохолок.