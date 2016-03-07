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Видео: пользователи Сети раскритиковали Шарапову, пришедшую к Урганту без нижнего белья1

Limon.ee
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Поклонники известной российской теннисистки Марии Шараповой раскритиковали образ, в котором она пришла на передачу Ивана Урганта на "Первом канале", пишет TopNews.

1 февраля 2017 года спортсменка предстала в коротком платье, под которым, как оказалось, не было нижнего белья. Особенно сильно это было заметно, когда Мария двигалась или наклонялась во время беседы.

Волна критики накрыла и само платье. Многие подписчики "Инстаграм" заявили, что наряд "не фонтан" и "просто ужас".

"На ней почти всегда такие странные платья. Как будто она их сама шьет…", "Кто Машин стилист? Гей какой женоненавистник", "Платье какое-то несуразное", "Маша... вроде такая фигура, а одеваться никогда не умела", "Туфляндии жуткие", — возмущаются пользователи.

Критику интернет-пользователей вызвала и обувь теннисистки: Шарапова пришла в студию в туфлях, надетых на черные носки. Некоторые предположили, что такой стиль может быть сейчас в моде в США.

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