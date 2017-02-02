За одни сутки имя девушки прозвучало несколько тысяч раз в комментариях в социальных сетях. Пост школьницы вызвал небывалый общественный резонанс.

Многие комментаторы принялись обвинять гимназистку в лени и нежелании учиться и в том, что она плохо закончит школу и будет сидеть на шее у родителей.

Как оказалось, Екатерина Бородина - самостоятельная, умная и предприимчивая девушка. Она уже накопила деньги на первый автомобиль и живет отдельно от родителей, при этом, практически все свои расходы оплачивает сама.

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